Edi Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan Mediaş, în "silenzio stampa" după ce a fost suspendat de către Comisia de Disciplină a FRF

Iordănescu este de părere că suspendarea sa de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal este nejustificată.

''Ca urmare a suspendării mele pentru două etape, suspendare pe care o consider absolut nedreaptă, nejustificată, o insultă la adresa mea, a profesiei mele şi a dreptului meu la muncă, am decis ca pentru o perioadă nedeterminată să nu mai ies în spaţiul public decât în situaţiile în care regulamentul mă obligă!'', a scris tehnicianul în reţeaua de socializare, citat de Agerpres.

Iordănescu şi-a cerut scuze faţă de presă, faţă de suporterii Gazului, ''care nu au absolut nicio vină pentru această situaţie neplăcută'' în care e pus, menţionând ca decizia sa nu are legătura directă cu aceştia. ''Probabil că la următorul joc, cu Dinamo, voi sta acasă, în faţa televizorului, şi nu voi putea ajuta echipa aşa cum ar trebui s-o fac în condiţii normale, pentru că este greu din parcarea stadionului! Dacă poziţia mea şi cuvântul meu după jocul cu CFR nu au contat şi am fost suspendat, ce rost mai are să ies în spaţiul public?'', a mărturisit Iordănescu.

