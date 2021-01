Joe Biden a depus jurământul în funcția de președinte al SUA EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

A fost o ceremonie atipică, dar plină de emoție în Washington DC, desfășurată în condiții sanitare stricte. În umbra atacului fără precedent asupra templului democrației americane, Congresul SUA, imaginea foștilor președinți strânși la Capitoliu în jurul noului ales, indiferent de partidul din care fac parte, a constituit un semnal al normalității. Apelurile la unitate au marcat ceremonia de învestire. Președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris au dat astfel startul unei administrații cu multe premiere, dar și cu multe provocări.

StirileTVR.ro v-au ținut la curent, pe tot parcursul zilei, cu cele mai importante momente ale ceremoniilor. Ramona Avramescu și Sorin Eșeanu, trimiși speciali ai Televiziunii Publice la Washington DC, au adus aproape emoția și atmosfera unui moment istoric.

ACTUALIZARE 00.49 Președintele Joe Biden semnează primele ordine executive în Biroul Oval.

Potrivit unui astfel de ordin, masca sanitară devine obligatorie pe proprietățile federale.

De asemenea, Biden a notificat Națiunile Unite că SUA vor adera din nou la Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

ACTUALIZARE 23.13 Și vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a ajuns la Casa Albă.

ACTUALIZARE 23.02 Vicepreședintele Kamala Harris a coborât din coloana oficială și continuă drumul pe jos spre Casa Albă. Întrebată de jurnaliști cum se simte, ea a răspuns că merge pur și simplu "la serviciu".

ACTUALIZARE 22.54 Familia Biden intră în Casa Albă. Al 46-lea președinte al Statelor Unite va semna astăzi primele ordine executive.

ACTUALIZARE 22.51 Președintele SUA, Joe Biden, și soția lui, Jill Biden, au ajuns la Casa Albă.

ACTUALIZARE 22.43 Președintele Joe Biden coboară din coloana oficială. Membrii familiei Biden pornesc pe jos pe Pennsylvania Avenue, spre Casa Albă.

Este un moment inedit, nemenționat în programul oficial.

Biden a salutat jurnaliști, membri ai forțelor de securitate din gradenele amenajate ca perimetru de siguranță și pentru presă.

ACTUALIZARE 22.38 "Pentru Moscova nu se schimbă absolut nimic". Este declarația lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a transmis pentru Ediție specială Liviu Iurea, corespondentul TVR în Federația Rusă.

ACTUALIZARE 22.25 Parada inaugurală de pe Pennsylvania Avenue se desfășoară în condiții speciale.

Coloana oficială este escortată de pe 15th Street până la Casa Albă de o gardă de onoare.

Fiecare armă a armatei este reprezentată în această gardă.

ACTUALIZARE 22.19 Ceremonia de comemorare de la cimitirul Arlington s-a încheiat. Coloana oficială se îndreaptă spre Casa Albă.

ACTUALIZARE 21.06 Președintele Joe Biden se îndreaptă spre cimitirul Arlington, unde urmează o ceremonie de comemorare, la care vor lua parte și foști președinți ai SUA.

ACTUALIZARE 20.59 Președintele Joe Biden și Kamala Harris trec în revistă trupele, pe treptele Capitoliului.

ACTUALIZARE 20.42 Președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris primesc în dar de la liderii Congresului două steaguri care au folosite la ceremoniile de astăzi.

ACTUALIZARE 20.35 Joe Biden semnează documentele la primirea mandatului.

Primele acte care poartă semnătura sa în calitate de președinte sunt: Proclamația din Ziua Învestirii, lista cu nominalizări la pozițiile din cabinet, lista cu nominalizări la pozițiile din sub-cabinet.

ACTUALIZARE 20.24 TEMA ZILEI Bogdan Banu, român stabilit în Washington DC: "Faptul că președintele Trump nu a fost acolo contează. Spune mult despre ceea ce înseamnă de fapt o tranziție pașnică de la un guvern la altul, pentru că ăsta a fost lucrul cu care Statele Unite s-au mândrit în lume".

ACTUALIZARE 20.03 Trimisul special al Știrilor TVR, Ramona Avramescu, face un sumar al momentelor ceremoniei.

ACTUALIZARE 19.49 Iulia Joja, expert în securitate internațională, a subliniat pentru Ediție specială că simbolistica ceremoniilor de astăzi este foarte puternică.

ACTUALIZARE 19.34 Invitata Ramonei Avramescu în Washington DC, Corina Rebegea - director de program la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, subliniază că lista de provocări este foarte lungă pentru președintele Joe Biden. Multe probleme au fost atinse în discursul rostit imediat după depunerea jurământului.

ACTUALIZARE 19.32 Ceremonia de învestire ia sfârșit. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, este condus în interiorul Capitoliului, unde, într-o încăpere specială, urmează semnarea documentelor oficiale privind preluarea puterii.

ACTUALIZARE 19.25 Președintele României, Klaus Iohannis, i-a transmis felicitări președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden.

ACTUALIZARE 19.20 Tânăra poetă și activistă Amanda Gorman a citit un poem.

Watch Amanda Gorman, 22, recite her poem “The Hill We Climb” at the #inauguration pic.twitter.com/baZFbAbN0i — TIME (@TIME) January 20, 2021

ACTUALIZARE 19.14 Cântârețul country Garth Brooks intonează "Amazing Grace". El a lansat un apel la unitate, îndemnându-i pe toți cei prezenți, pe cei de acasă sau de la serviciu, să cânte refrenul împreună cu el.

La final, a stârnit hohote de râs când s-a năpustit pur și simplu asupra foștilor președinți prezenți la ceremonie, îmbrățișându-i călduros, rând pe rând. Era cât pe ce să îl treacă cu vederea pe George W. Bush.

ACTUALIZARE 18.51 Al 46-lea președinte al SUA este invitat pe podium pentru prima dată în calitate oficială.

"Aceasta este Ziua Americii. Aceasta este Ziua Democrației, o zi a istoriei și a speranței, de reînnoire, e un moment în care am fost testați și noi ne-am ridicat la înălțimea acestei provocări. Nu sărbătorim triumful unui candidat, ci al unei cauze: democrația", a subliniat Joe Biden.

"Am învățat din nou și din nou că democrația este prețioasă și este fragilă și democrația a învins", a adăugat el.

"Pe acest sfânt pământ unde acum câteva zile violența a încercat să tulbure acest Capitoliu și democrația, noi ne-am unit sub Dumnezeu ca să facem acest transfer al puterii", a arătat Biden, care le-a mulțumit foștilor președinți prezenți la ceremonie.

Biden a evocat viețile pierdute din cauza pandemiei de coronavirus. El a cerut fiecărui american să i se alăture pentru reunificarea națiunii, în lupta cu ura, cu extremismul, cu violența, cu virusul și cu șomajul.

"Dacă suntem uniți, putem face lucruri mărețe", a subliniat Joe Biden.

"Voi fi un președinte pentru toți americanii, TOȚI AMERICANII, și vă promit că voi lupta la fel de tare pentru toți americanii", a arătat Biden.

El a subliniat că au fost spuse minciuni pentru a obține profit și putere.

Biden a dat asigurări că SUA vor fi un partener pentru pace, progres și securitate.

El i-a invitat pe toți cei prezenți să țină un moment de reculegere în memoria celor 400 de mii de vieți pierdute în SUA din cauza pandemiei.

ACTUALIZARE 18.49 Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii!

ACTUALIZARE 18.48 Judecătorul John Roberts citește jurământul repetat de Joe Biden.

"Eu, Joseph Biden Jr., jur în mod solemn că voi exercita cu credință îndatoririle de Preşedinte al Statelor Unite şi îmi voi consacra toate forțele pentru păstrarea, protejarea și apărarea Constituției Statelor Unite. Așa să îmi ajute Dumnezeu", a rostit Joe Biden, devenind al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

ACTUALIZARE 18.44 Jennifer Lopez cântă "This Land is Your Land".

"Acest pământ a fost făcut pentru tine și pentru mine" este un mesaj de unitate, îndelung căutată odată cu învestirea lui Joe Biden.

Jennifer Lopez a pronunțat câteva cuvinte și în spaniolă, o premieră la o ceremonie de învestire a unui președinte american. "O naţiune, sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi justiţie pentru toţi", a spus J-Lo.

ACTUALIZARE 18.39 Kamala Harris rostește jurământul pentru funcția de vicepreședinte.

Ea a jurat credință poporului american repetând textul citit de judecătoarea Sonia Sotomayor.

ACTUALIZARE 18.36 Lady Gaga intonează Imnul național al SUA.

Vedeta poartă o imensă rochie roz cu negru, accesorizată cu o broșă aurie, în formă de porumbel.

ACTUALIZARE 18.24 În mod tradițional, după un astfel de discurs ar fi urma ovații și aplauze. Acum sunt însă 200 de mii de steaguri trimise din întreaga Americă de oameni care au vrut să participe astfel la aceste ceremonii, a precizat Ramona Avramescu, trimisul special al Știrilor TVR în Washington DC.

ACTUALIZARE 18.21 În discursul de deschidere, senatoarea Amy Klobuchar evocă evenimentele de acum două săptămâni, de la Capitoliu.

ACTUALIZARE 18.18 Joe Biden și Jill Biden salută invitații. Mulțimea este invitată să se așeze. Ceremonia oficială începe.

ACTUALIZARE 18.16 Președintele ales, Joe Biden, și soția lui se îndreaptă spre locul unde va fi depus jurământul.

ACTUALIZARE 18.09 Kamala Harris, noul vicepreședinte, își face apariția în locul unde se va desfășura ceremonia. Harris și soțul ei salută invitații.

ACTUALIZARE 18.00 Vicepreședintele Mike Pence și soția lui își ocupă locurile la ceremonia de învestire de la Capitoliu.

ACTUALIZARE 17.56 Air Force One a aterizat în Florida, unde Donald Trump și soția lui vor locui.

ACTUALIZARE 17.54 "Te iubesc, Jilly, și sunt foarte recunoscător că te am alături de mine în această călătorie pe care o începem astăzi", a postat Joe Biden pe Twitter.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

ACTUALIZARE 17.48 Cele mai multe dintre momentele ceremoniei se întâmplă fără public. Doar două mii de persoane vor fi prezente la Capitoliu, a precizat Ramona Avramescu, trimisul special al TVR la Washington.

ACTUALIZARE 17.43 Invitații sunt anunțați oficial.

ACTUALIZARE 17.36 Kamala Harris este condusă la ceremonie de ofițerul Poliției Capitoliului care a devenit chipul rezistenței forțelor de ordine în haosul din 6 ianuarie, Eugene Goodman.

ACTUALIZARE 17.28 Coloana oficială a președintelui ales, Joe Biden, a ajuns la Capitoliu.

Pres.-elect Joe Biden and Vice Pres.-elect Kamala Harris arrive for their inauguration ceremony. https://t.co/LAQfNGqYOY #InaugurationDay pic.twitter.com/GJ1Ukmmh4y — World News Tonight (@ABCWorldNews) January 20, 2021

ACTUALIZARE 17.24 Curtea Supremă este evacuată după o amenințare cu bomba, relatează CNN, citând o sursă apropiată.

ACTUALIZARE 17.18 Coloana oficială a președintelui ales a părăsit Catedrala Sfântul Matei și se îndreaptă spre Capitoliu.

Vicepreședintele Mike Pence a ajuns și el la Capitoliu.

ACTUALIZARE 17.08 Bill și Hillary Clinton au sosit la ceremonia de învestire. Cu puține clipe înaintea lor au sosit soții Obama.

Former President Barack Obama and former first lady Michelle Obama arrive at the Capitol ahead of Joe Biden’s inauguration as 46th President of the United States. https://t.co/Cq3h527FmF #InaugurationDay pic.twitter.com/NhyuOKZowO — ABC News (@ABC) January 20, 2021

ACTUALIZARE 16.59 "Acum este timpul tău", i-a transmis fostul președinte Barack Obama lui Joe Biden, odată cu felicitările sale.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

ACTUALIZARE 16.52 Primii invitați sosesc la Capitoliu pentru ceremonia de învestire.

ACTUALIZARE 16.48 Bursa americană deschide ziua pe creștere.

ACTUALIZARE 16.46 Ar putea fi prima inaugurare cu cer senin din aproape 3 decenii, notează jurnaliștii CNN.

ACTUALIZARE 16.34 "Este o nouă zi în America", a scris pe Twitter președintele ales, Joe Biden, la scurt timp după ce Donald Trump a părăsit Casa Albă.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

ACTUALIZARE 16.25 Și Melania Trump a lăsat un bilet pentru Jill Biden.

ACTUALIZARE 16.06 Se respectă tradiția scrisorii lăsate de un președinte succesorului său.

Potrivit unor surse citate de CNN, un astfel de mesaj a fost scris și de Trump pentru Joe Biden.

ACTUALIZARE 15.53 Cuplul Biden a ajuns la Catedrala Sfântul Matei, unde va asista la o ceremonie religioasă. Camerele de luat vederi nu au acces în interior. Slujba va dura aproximativ o oră și jumătate.

ACTUALIZARE 15.52 La Catedrala Sfântul Matei a mai fost ținut un serviciu divin, o celebrare într-un moment trist pentru SUA - asasinarea președintelui Kennedy, amintește Titi Dincă, realizator TVR. Tot în acest loc a pășit Papa Ioan Paul al II-lea.

Este o catedrală simbol pentru ce înseamnă în cultura americană serviciul public legat de lege, subliniază Titi Dincă în cadrul Ediției speciale.

ACTUALIZARE 15.48 Președintele ales, Joe Biden, și soția lui părăsesc Casa Blair pentru a se îndrepta spre Catedrala Sfântul Matei.

ACTUALIZARE 15.46 Donald Trump și Melania Trump se îndreaptă spre Air Force Air. Cei doi pleacă în Florida.

ACTUALIZARE 15.34 Donald Trump este întâmpinat cu salve de tun, în aplauzele susținătorilor.

"Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă iubim! Au fost 4 ani incredibili. Am avut atâtea reușite în ultimii ani", a subliniat Trump.

El le-a mulțumit tuturor pentru munca grea.

"Habar n-aveți cât a muncit această familie și a muncit pentru voi", a declarat Trump. El a subliniat că Prima Doamnă a muncit cu grație și a fost foarte populară. Melania Trump a declarat, la rândul ei, că a fost o onoare.

Revenit la microfon, Trump a enumerat câteva dintre realizările mandatului său - crearea Forței spațiale, rata de aprobare în rândul veteranilor, crearea unor servicii medicale, cele mai mari tăieri de taxe "din istoria națiunii". "Sper să nu vă crească taxele", a avertizat el.

"Dacă nu venea pandemia, ar fi fost niște cifre ale locurilor de muncă nemaivăzute", a subliniat Trump.

Mulțimea a scandat "Mulțumim, Trump!".

"Întotdeauna mă voi lupta pentru voi", a dat asigurări Donald Trump.

"La revedere, vă iubim și, sub o formă sau alta, ne vom întoarce", a încheiat președintele în exercițiu, care le-a mai mulțumit vicepreședintelui Mike Pence și membrilor Congresului.

ACTUALIZARE 15.29 Elicopterul Marine One a aterizat la Baza Andrews. Este de așteptat ca Donald Trump să țină un scurt discurs, pentru că este pregătit un pupitru, deși nu sunt camere cu prompter, notează CNN.

ACTUALIZARE 15.21 Prioritățile de politică externă ale noului președinte le vom vedea într-o jumătate de an. Abia atunci se va putea marca o desprindere de direcția impusă de Donald Trump, potrivit lui Dan Claudiu Degeratu, expert politică externă, invitat în Ediția specială moderată de Claudiu Lucaci.

ACTUALIZARE 15.13 Cuplul Trump părăsește Casa Albă. Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza de sud a Casei Albe și se îndreaptă spre Baza Andrews.

ACTUALIZARE 15.10 Președintele ales, Joe Biden, se află la Blair House. El va pleca de aici la Catedrala Sfântul Matei.

ACTUALIZARE 15.05 Președintele în exercițiu, Donald Trump, va părăsi Casa Albă cu Marine One. Pentru el este pregătită o ceremonie separată la Baza Andrews.

ACTUALIZARE 15.03 Președintele ales va merge la catedrala Sfântului Apostol Matei Cathedral of St. Matthew din Washington, sediul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Washington DC.

Aici, Biden va participa la o rugăciune înainte de ceremonia propriu-zisă de învestire.

Alături de el se vor afla democrata Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților, și republicanul Mitch McConnell, liderul majorității republicane din Senat, un semn de unitate, a precizat trimisul special al Știrilor TVR la Washington, Ramona Avramescu.

