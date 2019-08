Economia românească a crescut cu 4,8% în primul semestru (serie ajustată). Avansul PIB a fost de 1% în trimestrul II față de primul trimestru

Economia României a crescut cu 4,8% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din anul precedent, pe serie ajustată sezonier, şi cu 4,7% pe serie brută, arată estimarea semnal a Institutului Naţional de Statistică, citată de Agerpres .

Institutul Național de Statistică / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

În trimestrul al II-lea al acestui an, creşterea PIB a fost de 1% faţă de T1 şi de 4,6% faţă de T2 2018, pe serie ajustată sezonier.



Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2018, produsul intern brut în trimestrul II 2019 a înregistrat o creştere cu 4,4%.



"Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul II 2019 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, fără a se înregistra modificări semnificative ale indicilor de volum comparativ cu a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I 2019, publicată în comunicatul de presă nr. 170 din 8 iulie 2019", mai menţionează INS.



Autorităţile române estimează o creştere de 5,5% a economiei româneşti în acest an.



Pe de altă parte, instituţiile financiare internaţionale mizează pe o creştere a PIB de sub 4% în România în 2019. Altfel, previziunile Comisiei Europene indică un avans al economiei de 3,3%, Fondul Monetar Internaţional (FMI) - 3,1%, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - 3,2% şi Banca Mondială - 3,6%.

ŞTIRILE ZILEI