Echipa TVR se mută de la Vinița la Jitomir | Alexandru Costache: Dacă nu am fi întâlnit în Cernăuți niște etnici români care să ne ajute, nu am fi avut unde să dormim

Alexandru Costache a povestit că echipa TVR trimisă în Ucraina a avut probleme cu cazarea, deoarece toate hotelurile și motelurile sunt ocupate. Jurnaliștii TVR au fost ajutați de etnicii români:

“Cu cazarea este o problemă foarte, foarte mare. Dacă nu am fi întâlnit în Cernăuți niște etnici români care să ne ajute, nu am fi avut unde să dormim. Tot acolo am întâlnit-o pe doamna Angela Bota, translatorul nostrum și care a acceptat să meargă cu noi. Ea a reușit să ne găsească o cazare în Vinița. Altfel, probabil am fi dormit în recepțiile hotelurilor sau la primărie. Toate hotelurile și motelurile sunt pline, nu găsești absolut nimic”.

ŞTIRILE ZILEI