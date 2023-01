Echipa TVR s-a întors la Kiev pentru a duce daruri copiilor ucraineni. Cadourile, din donațiile făcute de români prin intermediul Știrilor TVR. Următoarele opriri: Herson și Donbas

"Mulți dintre locuitori îmi spuneau că se tem de noi atacuri ale rușilor asupra Kievului, asupra infrastructurii energetice, însă cei mai mulți erau optimiști că în acest an războiul se va încheia și se vor sfârși toate necazurile și durerile pentru ei", a transmis Alexandru Costache din piața centrală a Capitalei Ucrainei.

"Avem mai multe cadouri pe care le-am luat cu banii donați de români și în zilele următoare vom merge către Herson, vom duce cadouri de Crăciun spre exemplu familiei unei fetițe de numai 6 ani din Herson, Nadia. Tatăl ei a fost ucis de ruși în perioada în care Hersonul a fost ocupat de forțele ruse. Am întâlnit-o pe Nadia în urmă cu 3 săptămâni, când am fost la Herson pentru a relata despre eliberarea orașului de sub ocupația rusă", a amintit Alexandru Costache.

De altfel, colegul nostru a admis după relatările de la sfârșit de noiembrie, început de decembrie, că întâlnirea cu Nadia a fost una care l-a marcat.

"Cel puțin pentru mine, întâlnirea cu acea fetiță, Nadia, Nadiușa cum îi spunea bunicul ei, a fost cea mai emoționantă. Nu aveai cum să nu îți dea lacrimile când o priveai, pentru că era foarte mică, foarte frumușică și foarte tristă. Avea o privire foarte, foarte tristă. Era imposibil să nu îți dea lacrimile", a rememorat el, invitat în platou pentru a relata cele surprinse foarte aproape de prima linie a frontului.

După vizita pe care o vor face familiei Nadiei, echipa Știrilor TVR se va îndrepta spre Donbas.

"Și acolo vom duce cadouri, vom încerca să relatăm cum sărbătoresc ucrainenii Crăciunul în aceste vremuri dificile de război și totodată vom duce și mici cadouri din partea românilor care au donat pentru Știrile TVR", a explicat Alexandru Costache.

