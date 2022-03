Echipa TVR, în portul strategic Odesa | Alina Grigore: „Nu credeam că putem filma aici, pentru că la doar câteva zeci de metri am găsit semne că zona ar fi minată”

În toată Ucraina, spaima și nesiguranța le dau fiori celor care au decis să stea pe loc. TVR are două echipe care ne transmit toată ziua corespondențe din război. Alina Grigore și Mihai Florea se află lângă ţărmul ucrainean al Mării Negre, aproape de portul Odesa, o zonă strategică.

“Sincer, nu credeam că putem filma aici, pentru că la doar câteva zeci de metri am găsit semne că zona ar fi minată. Am ocolit-o și am ajuns foarte aproape de portul Odesa. În zilele în care nu bate atât de rău vântul, în Marea Neagră pot fi văzute navele de război ruse”, a transmis Alina Grigore.

Trimișii TVR în Ucraina au stat de vorbă Igor Sydorov, comandantul unei nave comerciale și voluntar, care a vorbit despre situația din zonă.

“Știu sigur că vor să atace și de pe uscat și din zona marină și noi suntem pregătiți pentru ei. (…) Orașul este total sub controlul nostru, suntem pregătiți, armata ucraineană este aici. Voluntarii, poliția, toți suntem pregătiți pentru orice atac. Au fost câteva situații cu grupuri de sabotaj care au comis anumite acțiuni, dar au fost neutralizați cu success de apărarea teritorială și de armată”, spune Igor Sydorov.

ŞTIRILE ZILEI