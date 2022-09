Echipa TVR a ajuns la Kramatorsk, în regiunea Donbas | Alexandru Costache: „Am găsit un oraș-fantomă”

“Am găsit un oraș-fantomă, pentru că populația a fost evacuată. Cu toate acestea, mai sunt câțiva localnici. Am vorbit cu unii dintre ei și îmi spuneau că au preferat să rămână acasă și să trăiască sub amenințarea bombelor. În oraș mai sunt câteva magazine deschise. Pensiunile sau hotelurile au fost închise sau distruse. (...) Regiunea Donețk este jumătate sub controlul ucrainenilor, jumătate sub controlul rușilor. Însă capitala regiunii, orașul Donețk și orașul-port Mariupol de la Marea Azov sunt în partea controlată de separatiștii pro-ruși. Astăzi, primarul impus de ruși în Donețk s-a plâns că au fost bombardați de artileria ucraineană. Edilul a declarat că 13 persoane au fost ucise, între care doi copii”, a relatat pentru Ora de Știri jurnalistul Alexandru Costache.

