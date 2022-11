Echipa TVR a ajuns în orașul eliberat Herson: Sunt mulți oameni pe stradă, deși se pot auzi explozii puternice. Nu au apă curentă, căldură, electricitate, dar rămân în oraș și respiră aerul libertății

Alexandru Costache, jurnalist TVR: "Suntem în Herson, în Piața Svoboda, Piața Libertății din orașul recent eliberat de forțele armate ale Ucrainei. În spatele meu este clădirea Administrației, deasupra flutură steagul ucrainean. Înainte de 11 noiembrie, acolo flutura steagul rusesc. [...] Sunt foarte mulți oameni pe stradă, deși, din când în când se pot auzi pe fundal explozii foarte puternice de la artilerie. Orașul este pe malul drept al Niprului, iar pe malul stâng sunt rușii. Practic, orașul este pe linia frontului, cu toate acestea, sunt foarte mulți oameni pe străzi, fără veste. E și straniu, și impresionant să vezi copii de câțiva anișori mergând pe stradă în timp ce pe fundal se aud aceste explozii."

Jurnalistul TVR a vorbit și despre situația extrem de dificilă din orașul recent eliberat, de unde oamenii nu vor să plece, în ciuda recomandărilor autorităților: "Orașul, după opt luni de ocupație rusă, nu are electricitate, nu are căldură, nu are apă curentă, semnal la telefon și la internet."

Alexandru Costache a relatat cum se descurcă cei care au rămas în oraș, în aceste condiții: "Oamenii iau apă fie din Nipru, fie de la cișmele publice, de la magazin sau de la corturile cu ajutoare amenajate în Piața Svoboda. Cu lumina, fiecare se descurcă cum poate - cu lumânări, cu lanterne, cu felinare, cu generatoare. Iar cu căldura - în unele părți ale orașului mai există gaz, sunt gaze, însă la presiune scăzută. În alte cartiere nu este deloc, oamenii gătesc în fața blocului, la sobe improvizate, stau și în case cu sobe improvizate, pun mai multe haine pe ei, se învelesc cu pături groase, este foarte dificil."

Reporterul TVR a vrut să afle de ce oamenii nu pleacă, în aceste condiții, din oraș, așa cum le recomandă autoritățile: "Cei mai mulți cu care am stat de vorbă spuneau că preferă să stea aici în orașul lor, chiar în aceste condiții grele. Este foarte important pentru ei că respiră aerul libertății și că au scăpat de ruși."

Înainte de război, orașul avea 300 de mii de locuitori, iar acum are în jur de 80 de mii și, în continuare oamenii pleacă de aici.

În timp ce echipa TVR transmitea din Piața Svoboda, s-a auzit o explozie puternică, iar Alexandru Costache a transmis că populația s-a obișnuit deja cu aceste explozii: "Pe canalul de Telegram al orașului oamenii sunt sfătuiți să respecte regula celor doi pereți, adică se așeze între doi pereți, în caz că unul se prăbușește, să fie apărați de celălalt. Cu toate acestea, oamenii sunt pe stradă, nu au vestă, nu au cască, pur și simplu, s-au obișnuit."

Echipa TVR are cartierul general în Nikolaev. În Herson nu se poate ajunge decât cu armata, se fac tururi de presă în fiecare zi: la ora 9.00 pleacă un convoi de presă însoțit de armată. Presa este adusă în Herson și lăsată până la orele 15.00, când se pleacă din nou către Nikolaev .

