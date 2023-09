Echipa TVR, la locul unde au fost găsite fragmente dintr-o a doua dronă de tipul celor folosite de ruși. Localnicii au auzit momentul impactului și au văzut explozia. Primele resturi ar proveni de la o dronă de supraveghere

În teren, căutările au fost făcute de militari din Forțele Navale Române, dar autoritățile locale din Plauru sunt cele care au dat alerta.

Zona a fost imediat securizată.

Oamenii povestesc îngroziți că au auzit momentul impactului și chiar au văzut explozia.

Ion Giovanovici, localnic din Plauru: Era cam pe la 02.04 noaptea. Eu am auzit prima bubuitură de (la) ucraineni, aia care a dărâmat-o încoa probabil și astalaltă care au deviat-o, a tras în ea, a mers pe deasupra casei mele. Avea reactoare parcă ziceai că e un avion puternic, din ăla, și a plecat de mine la vale și am văzut eu când am ieșit în spatele casei, acolo, m-am uitat, deodată o flamă puternică, ars, și după câteva secunde bubuitura.

Momentul în care a explodat drona i-a speriat și pe muncitorii de la o exploatare forestieră din zonă.

Pe malul opus al Dunării este portul ucrainean Ismail, atacat de mai multe ori de forțele ruse.

Alexandru Costache, jurnalist TVR: Ce este surprinzător este faptul că această a doua dronă nu doar că a căzut pe malul românesc, iată ce crater a făcut, de aproape 2 metri, dar a înaintat foarte mult pe teritoriul nostru. Pentru că în linie dreaptă de aici, de la locul unde a căzut a doua dronă, până la granița cu Ucraina, până la Dunăre, sunt 3,5 km.

Ion Giovanovici trăiește de o viață pe malul Dunării. Are 73 de ani și are și un pic de sânge ucrainean. La fel ca toți ceilalți oameni din Plauru, s-a obișnuit cu ideea că peste apă chiar este război, dar nimeni nu vrea să plece, să-și lase gospodăriile.

Primele indicii despre prima dronă găsită la Plauru au arătat că ar proveni de la o dronă de supraveghere, dar rezultatele expertizei vor veni abia peste câteva zile.

