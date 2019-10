Echipa de gimnastică a României a ratat calificarea la Jocurile Olimpice pentru a doua oară consecutiv

România a ratat prezenţa la JO 2020 / FOTO: cosr.ro

După prima zi a calificărilor, România ocupă poziția a 10-a din 24. Doar Egipt și Cehia sunt după noi în clasament. Astăzi vor concura alte 12 echipe, iar tricolorele Carmen Ghiciuc, Maria Holbură, Denisa Golgotă şi Ioana Crişan nu mai au nicio şansă de calificare la proba pe echipe de JO 2020.

"Nu am început bine la paralele. Am avut un an groaznic. Sincer, nu ştiu ce ar trebui schimbat. Pur şi simplu, mi se pare că nu mai sunt o gimnastă pentru competiţie", a declarat Denisa Golgotă.

Singurul aparat unde România a trecut de 13.00 a fost la sărituri. Cu o medie mult sub acest punctaj, totalul echipei 151,895 este al treilea de la coada clasamentului.

Singura care mai are o șansă de a ajunge la Jocurile Olimpice la individual compus este, deocamdată, Maria Holbură. Dacă termină în primele 20 de locuri eligibile, se va califica nominal pentru Tokyo 2020.

"Sincer, nu pot să mă bucur pentru ce am făcut, dacă am făcut bine, chiar nu contează. Pentru mine, contează mai mult echipa", a spus Maria Holbură.

"A fost cum nu se putea mai rău pentru ele. Am avut impresia că mă uitam la niște fete pe care nu le cunosc. Nu credeam că pot avea un concurs atât de slab. Știu că pe umerii lor a fost o presiune enormă pentru a se califica”, a declarat Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului olimpic.

Mondialele de gimnastică se văd de marţi la TVR 2 şi TVR HD.

ŞTIRILE ZILEI