Am prezentat președintelui României Klaus Iohannis mandatul acordat de PNL, în cadrul consultărilor constituționale, după căderea Guvernului PSD. Poziția PNL e foarte clară. În cazul în care există posibilitatea unui acord pentru anticipate, noi susținem revenirea la popor, încredințarea cât mai rapidă cetățenilor români a posibilității de a decide un nou Parlament. În cazul în care nu e posibil acest lucru și dacă președintele Iohannis ne solicită să formeze guvernul, PNL este pregătit să formeze un guvern în jurul PNL. Voi prezenta public o listă a Cabinetului numai după numai după o decizie a forului statutar al PNL și a discuțiilor cu alte partide, a afirmat Ludovic Orban, la finalul consultărilor de vineri la Cotroceni, cu Klaus Iohannis.

Întrebat dacă PNL e dispus să formeze un Guvern cu PMP, UDMR, Ludovic Orban a răspuns: Suntem la debutul consultărilor. Vom urmări pozițiile exprimate de partidele politice. Sigur că din partea noastă există disponibilitate la dialog, cooperare, noi ne dorim ca formațiunile politice care au contribuit la căderea PSD să continue un proiect comun.

Ludovic Orban a anunțat echipa cu care va merge la consultările de la Cotroceni: președintele PNL, Ludovic Orban, prim vicepreședinții, Raluca Turcan, Rareș Bogdan și Iulian Dumitrescu, secretarul general Robert-Ionatan Sighiartău, liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu.

Mandatul nostru este similar cu poziția pe care am avut-o încă din momentul lansării moțiunii. Susținem realizarea alegerilor anticipate, dacă este posibil un pact, a spus Ludovic Orban.

În cazul în acre nu va există voință politică pentru alegerile anticipate, PNL este pregătit să-și asume răspunderea guvernării și să formeze un guvern în jurul PNL, cu candidat la funcția de prim ministru în persoana președintelui partidului, subsemnatul Ludovic Orban. (...) Avem disponibilitate la dialog și colaborare cu orice formațiune politică alături de care am construit această moțiune de cenzură care a dus la căderea guvernul Dăncilă”, a spus Orban.

În ședința BPN, Ludovic Orban le-a transmis liberalilor că trebuie să facă o analiză, o fotografie a situației la zi după măsurile guvernării eșuate a PSD. Liderul PNL a precizat că situația este gravă, deoarece gradul de îndatorare al României este mare, deficitul bugetar la fel.

"Am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democraţie şi de tranziţie, care sperăm să se încheie odată cu moţiunea de cenzură, anume am reuşit să dăm jos, ca Opoziţie, un guvern PSD. Niciodată în ultimii 30 de ani Opoziţia nu a reuşit să dea jos un urmaş al FSN, urmaş al fostului Partid Comunist, indiferent cum s-a numit el: FDSN, PDSR. Este prima dată când Opoziţia democratică reuşeşte să dărâme Partidul Comunist, travestit sub tot felul de haine mai moderne. (...) Cele 238 de voturi obţinute la moţiunea de cenzură au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluţia ulterioară a tuturor actorilor politici care au participat la acest efort de a opri PSD să facă rău României (...) va începe o perioadă de dialog, de consultare cu toţi posibilii parteneri pe care îi avem pentru a degaja o soluţie bună pentru România", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, la începutul şedinţei BPN al PNL.

Liderul PNL a anunțat această întâlnire, joi, imediat după votul pe moțiunea care a dus la căderea Guvernului Dăncilă.

Mâine (vineri) la ora 9.00 am convocat Biroul Politic Național al PNL pentru a stabili strategia pe care o vom avea în perioada următoare, pentru a stabili echipa care va reprezenta partidul în cadrul consultărilor de la Cotroceni și de asemenea mandatul cu care ne vom duce la președintele Klaus Iohannis, a spus liderul PNL.

Ludovic Orban a mai declarat că persoana desemnată pentru funcția de premier din partea PNL va fi chiar el, în cazul în care membrii vor fi chemați la formarea noului guvern.

„Orice declarație legată de ceea ce se va întâmpla de acum înainte, o vom face după reuniunea BPN. Se știe foarte bine că în cazul în care vom fi chemați să formăm Guvernul, persoana desemnată să fie premier sunt eu, Ludovic Orban”, a declarat liderul PNL.

Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la consultări pentru formarea unui nou guvern, vineri, începând cu ora 11.00, la Palatul Cotroceni.

La scurt timp după demiterea guvernului Dăncilă, președintele României a avansat ideea alegerilor anticipate, cu condiția unui acord între toate partidele.

