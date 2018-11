Propuneri pentru Afaceri Externe și Educație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți după-amiază, că va da un răspuns rapid în privința propunerii pentru funcția de ministru al Afacerilor Europene a lui George Ciamba. În privința Ecaterinei Andronescu însă, șeful statului a spus că mai întâi va trebui să se consulte cu aceasta.

Klaus Iohannis: Se pare că voi primi două propuneri, dintre care una va fi analizată foarte repede. Mă voi strădui să dau un răspuns rapid. Este vorba despre ministrul delegat pentru Afaceri Europene (...). Nu știu de ce a demisionat ministrul Negrescu, nici nu a dat explicații foarte clare. Cert este că nu avem ministru al Afacerilor Europene în ajunul președinției. Propunerea care a fost făcută mi se pare una pe care o voi citi într-o notă pozitivă. Cu dnul Ciamba am mai lucrat, e un bun expert în afaceri europene, am colaborat bine până acum și cred că e foarte important să dau repede o rezoluție pe această propunere ca să ne mișcăm odată (...). Cealaltă propunere, dacă bine am reținut, dna Andronescu, va fi propusă pentru Învățământ. Ei, vă spun, aici o să dureze un pic mai mult. S-ar putea chiar un pic mult mai mult, dintr-un motiv simplu: Am fost recent la un eveniment foarte frumos, la Politehnică. Poate vă amințiți, 200 de ani de învățământ tehnic românesc (...). Neîntrebată, mi-a spus, totuși, dna Andronescu că ea în niciun caz nu va merge la Minister, lucrurile nu merg bine, ș.a.m.d. Aflu acum cu surprindere că este propusă. Va dura un pic, până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă sau numai dorința partidului sau dacă se face așa o remaniere cu bucata.

ACTUALIZARE Premierul Viorica Dăncilă a declarat că: Având în vedere că se împlinesc 45 de zile de interimat la Ministerul Educației, venim cu propunerea pentru minister în persoana doamnei Ecaterina Andronescu. Pentru ministerul Afacerilor Europene, am propus ca și ministru delegat pe George Ciamba. Am venit cu aceste propuneri pentru că eu cred cu tărie că avem nevoie de oameni cu experiență, cu expertiză.

"Vreau să vă asigur că România se află în grafic pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene și cred că orice declarație care aduce o umbră de îndoială asupra acestui lucru, face rău României. Am propus o persoană cu experiență", a dat asigurări premierul Viorica Dăncilă.

Prim-ministrul a sublinat: "Cer tuturor forțelor politice, inclusiv președintelui Iohannis să se abțină de la orice declarație, pentru că România are nevoie de consens."

Gabriela Firea a anunțat că ședința CEx a va avea loc, luni.

Funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene a rămas vacantă după ce Victor Negrescu a demisionat la sfârșitul săptămânii trecute, cu mai puțin de două luni înainte de preluarea președinției Consiliului European.

Și la Educație postul rămâne vacant pentru că Rovana Plumb, care asigură acum interimatul își încheie mandatul în această săptămână.

Ședința Comitetului Executiv în care ar trebui să aibă loc remanierile, nu se mai ține săptămâna aceasta.

Marți este prima întâlnire dintre Gabriela Firea și Liderul PSD. Primarul Capitalei spune că nu îi este frică să dea ochii cu Liviu Dragnea, după ce la ultima ședință CEx nu a participat.

