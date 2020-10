EA Sports lansează astăzi FIFA 21

Electronic Arts lansează vineri FIFA 21, cea mai nouă ediție a francizei de jocuri video. Jocul este dezvoltat de studiourile EA din București și Vancouver și este disponibil global pentru PlayStation 4, Xbox One și PC, prin Origin și Steam.

FIFA 21 aduce noi funcționalități, un nou nivel de realism, posibilitatea de a gestiona fiecare moment din modul carieră, cât și o experiență de joc realistă.

„Dezvoltarea și lansarea jocului anul acesta a fost un proces mai personal ca niciodată pentru noi, în care ne-am apropiat mai mult ca oricând ca echipă, chiar dacă fizic am lucrat de acasă. Ne-am concentrat foarte mult pe crearea unei experiențe de joc mult mai sociale, atât în VOLTA FOOTBALL, cât și în FIFA Ultimate Team, pentru a le oferi jucătorilor mai multe moduri de a se conecta online. În plus, am vrut să le oferim jucătorilor posibilitatea de a controla mult mai bine fiecare moment din modul Carieră astfel încât fiecare să își poată atinge visul cu echipa sa. Suntem mândri că vom continua și anul acesta parteneriatul nostru cu Liga Profesionistă de Fotbal din România și vom avea din nou Liga I recreată autentic în joc, cât și parteneriatul cu Federația Română de Fotbal pentru a ne bucura din nou de echipa națională a României în FIFA”, a declarat Ionel Stanescu, Line Producer FIFA 21, EA România.

Fanii se pot juca cu toate cele 16 cluburi de fotbal românești din sezonul actual al Ligii I, cu toți jucătorii, echipamentele oficiale, blazoanele și mingea oficială de meci pentru Liga I. În joc se regăsește și echipa națională de fotbal a României, în urma parteneriatului dintre EA SPORTS și Federația Română de Fotbal. De asemenea, anul acesta sunt incluși 3 noi fotbaliști români recreați autentic în joc: Florinel Coman, Dennis Man și Ionuț Radu.

Jucătorii au la dispoziție în FIFA 21 peste 17.000 de jucători și mai multe de 700 de echipe, peste 90 de stadioane și mai multe de 30 de ligi. În plus, aceștia au acces exclusiv la competiții globale, printre care UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamerica, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander și Liga I din România.

În plus, jucătorii care vor face trecerea la consolele din noua generație vor putea să treacă cu ușurință de la PlayStation 4 la PlayStation 5 sau Xbox One la Xbox Series X.

Sursa: Mediafax

