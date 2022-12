E.ON și Plimob finalizează luna aceasta construcţia unei centrale fotovoltaice de 1 MW. Emisiile de CO2 vor fi reduse cu 270 de tone pe an

Parc fotovoltaic / FOTO: Autor: CONSTANTIN DUMA Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

Centrala va avea 2.400 de panouri fotovoltaice montate pe acoperişurile a trei clădiri ale fabricii Plimob din comuna Sarasău, pe o suprafaţă de aproximativ 15.000 de metri pătraţi.



„Creşterea competitivităţii, eficienţa energetică, stabilizarea costurilor lunare cu energia şi, totodată, reducerea amprentei de carbon sunt beneficii care fac ca investiţia într-o centrală fotovoltaică să fie profitabilă, dar şi sustenabilă. În acest an, E.ON a finalizat şi predat partenerilor economici 68 de centrale fotovoltaice.", a declarat Claudia Griech, director general E.ON Energie România.



Vasile Godja, director general Plimob, a subliniat că energia produsă în centrală este destinată autoconsumului şi că, prin acest proiect, se reduc emisiile de CO2 cu 270 tone pe an.



„Pentru a putea folosi resursele naturale trebuie mai întâi să le protejezi. După investiţiile făcute pentru dotarea cu utilaje şi capacităţi de producţie ultramoderne, investiţia în această centrală va aduce pentru Plimob S.A. reducerea consumului de energie electrică din reţea şi va contribui în mare măsură la protejarea mediului, prin consumul de energie verde", a spus Vasile Godja, director general Plimob.



Centrala fotovoltaică va asigura Plimob circa 1.227 MWh pe an de energie electrică, acoperind 14% din energia necesară în procesul de producţie.



Începând din anul 2019 şi până în prezent, E.ON a finalizat peste 150 de centrale fotovoltaice în România, în valoare de 28,5 milioane de euro, iar emisiile de CO2 sunt reduse cu aproximativ 8.000 de tone pe an.

