„E o luptă cu morile de vânt, dar suntem hotărâți”. Declarațiile unuia dintre deputații ruși care încearcă debarcarea lui Putin

De asemenea, instanța a demarat procedura de dizolvare a consiliului municipal (pe motiv că deputații nu ar fi ținut ședințe). Meduza a discutat cu unul dintre inițiatorii apelului, deputatul municipal Nikita Iuferev, despre modul în care politicienii din Sankt Petersburg au decis să demareze această acțiune în ciuda amenințării directe cu urmărirea penală.

Am 34 de ani. Sunt căsătorit, am doi băieți mici și două pisici, sunt economist de profesie. Am intrat în politică în 2019, când au fost alegeri municipale [la Sankt Petersburg]. Apoi, în municipalitatea „Smolninskoe” am format o coaliție de deputați [de opoziție].

Bătălia dintre broască și viperă ne-a ajutat să ocolim Rusia Unită – membrii diferitelor clanuri din filiala Sankt Petersburg a partidului Rusia Unită au avut relații tensionate. Municipiul nostru le era foarte drag tuturor și s-au luptat între ei. Echipa noastră i-a cunoscut pe locuitori – am bătut la ușile oamenilor, am înmânat cărți de vizită, am discutat despre problemele lor. Pe fundalul certurilor din interiorul Rusiei Unite, oamenii au venit și au votat pentru noi.

[De obicei] munca într-o municipalitate este mai mult despre amenajarea teritoriului: unde este mai bine să pui bănci, cum vor arăta locurile de joacă. Oamenii apelează la deputați cu probleme specifice, acestea sunt legate în principal de locuințe și servicii comunale și amenajări. Reacționăm, trimitem cereri și apoi e astupată groapa din asfalt.

Acum, în raionul, situația politică este de așa natură că 12 din 20 de deputați sunt de la opoziție, iar alți opt sunt deschis sau latenți de la Rusia Unită. Dar pentru a schimba complet puterea executivă în municipiu, trebuie să îl schimbăm pe șeful MO (raionului municipal). Pentru asta ai nevoie de cel puțin 14 voturi.

Președintele [interimar] este Grigori Rankov [de la Rusia Unită]. Frumos spus, nu este cea mai bună persoană. A lucrat în municipiu cinci ani, iar în 2019 a câștigat jumătate din voturile pe care le obținuse la alegerile precedente. A pierdut alegători, oamenii nu l-au mai votat. Și ne răsfață puțin, interferează constant cu munca noastră – de exemplu, nu semnează versiunea noastră a bugetului. Din cauza unui astfel de sabotaj egoist și mărunt, în trei ani nu am reușit să facem treaba sistematic.

[Pe lângă cei de la] Rusia Unită, mai sunt și prietenii lor care din când în când încearcă să ne desființeze. Există deja aproximativ 30 de tentative în acest sens. Încearcă să ne declare întâlnirile ilegale și deciziile inacceptabile. Dar ne-am făcut treaba în instanțe, am depus înregistrări video ale ședințelor, procese verbale, un cvorum – [și consiliul municipal a continuat să lucreze].

Acum, noi [deputații municipali] vorbim adesea despre probleme federale. S-a întâmplat de așa manieră că întregul câmp politic din Rusia a fost neutralizat: cutare a fost făcut să plece din țară, cutare a fost închis. Nu există nimeni printre deputații Dumei de Stat care să se pronunțe, dar oamenii sunt îngrijorați de aceste lucruri [probleme care trec dincolo de limitele municipalității], așa că deputații municipali trebuie să ia problema în mâini.

În ceea ce privește atitudinea noastră față de actualul guvern, chiar și atunci când au fost adoptate amendamentele la Constituție, le-am adresat cetățenilor că „cel mai bun amendament este demisia lui Putin”. Când a început „operațiunea specială”, în dimineața zilei de 24 februarie, am depus o cerere pentru un miting împotriva războiului, la Smolnîi. Am primit foarte repede un refuz dur, am fost chemați la o discuție cu parchetul, s-a deschis un dosar împotriva unora dintre colegii noștri co-organizatori – de aceea mulți au părăsit Rusia.

Apoi, la mitingurile [anti-război] toți au fost bătuți fără discernământ, așa că am decis că este periculos să facem acțiuni necoordonate. Noi – în calitate de cetățeni – am mers, dar totuși, ca deputați, a trebuit să căutăm modalități mai sigure de a ne exprima poziția – pentru a nu pune oamenii în pericol.

Prin urmare, pe 2 martie, am decis să ținem o ședință municipală deschisă – legea și regulamentele permit oricui să fie invitat la ea. În mod surprinzător, a venit un număr imens de oameni, aproximativ 100 de persoane. În spatele nostru erau o mulțime de trupe OMON și camioane pentru deținuți. În astfel de condiții am adoptat, cu majoritate de voturi, o scrisoare către Putin din partea consiliului municipal, în care se cerea încheierea „operațiunii speciale” (nu am primit niciodată un răspuns la aceasta). Deja în august, colegul meu, deputatul Dmitri Baltrukov, a primit o hârtie referitoare la „discreditare” prin organizarea acestui „miting” (încă nu a existat un proces în acest sens).

Apoi au apărut statistici cum că milioane de oameni părăsiseră deja Ucraina, că moartea a mii de civili fusese deja documentată și că printre aceștia se aflau sute de copii. Am expus aceste statistici într-o scrisoare și i-am trimis-o lui Putin – cerându-i să dea ordin de încheiere, din motive umanitare, a „operațiunii militare”. La această scrisoare de la administrația prezidențială am primit răspuns: „Propunerea dumneavoastră este examinată”.

La o întâlnire [a deputaților de Smolninskoe] din 7 septembrie, deputatul Dmitri Paliuga a sugerat să se îndrepte nu către Putin, ci către Duma de Stat, cu un apel la demiterea președintelui. Ca bază, am invocat trădarea – în opinia noastră, se potrivește cu cazul actualului președinte. Am scris că Vladimir Putin reprezintă o amenințare la adresa securității Rusiei și a cetățenilor săi. Totodată, am programat inițial o altă ședință, pentru 7 septembrie, unde trebuia să rezolvăm probleme legate de trecerile de pietoni. Dar uneori trebuie vorbit și pe agenda federală – nu există nimeni altcineva să o facă.

Este important de clarificat aici că înțelegem că apelurile noastre nu sunt citite, în cel mai bun caz sunt văzute de către asistenți sau consilieri. Înțelegem că acest lucru nu va avea niciun efect asupra lor, nu vor izbucni în plâns și nu vor pune capăt „operațiunii militare speciale”, dar facem aceste acțiuni pentru ca oamenii care se află în Rusia și care nu sunt de acord [cu autorităţile] să știe că nu sunt singuri. Acum toată lumea este înconjurată de o bulă informațională a propagandei de stat, care convinge că toată lumea este pentru Putin. Încercăm să le arătăm oamenilor că nu sunt singuri și că există un întreg guvern municipal care se opune actualului guvern și politicilor sale. [După părerea mea] principala schimbare trebuie să aibă loc în mintea oamenilor.

După ce am votat această scrisoare, în noaptea de [8 septembrie] am primit un SMS că sunt așteptat la poliție. Dimineața am mers acolo cu un avocat, să dam explicații. Săptămâna următoare, cu toții am fost acuzați de „discreditare” (fără a explica pentru ce) și amendați, dar considerăm că nu am făcut nimic ilegal: am mers la ședință și ne-am îndeplinit atribuțiile. Avocatul nostru spune că într-o instanță normală acest caz nu ar rămâne în picioare. Dar înțelegem că aceasta este o chestiune politică și că amenzile vor rămâne în vigoare.

Însă principalul efect al acestei scrisori s-a produs deja: mii de oameni ne scriu că ne susțin. Chiar și membrii partidului Rusia Unită ne ajută să distribuim această scrisoare – sunt toți încordați și scriu despre ce fel de oroare au propus deputații districtului municipal Smolninskoe și de ce nu sunt de acord cu ea.

[Mai mult,] chiar a doua zi după întâlnirea noastră, o declarație similară a fost făcută de consiliul deputaților din municipalitatea Lomonosovski, din Moscova. Ei au scris o scrisoare frumoasă și elegantă, în care i-au explicat lui Putin însuși de ce nu i se potrivește Rusiei și de ce metodele lui sunt depășite și nu funcționează. În urma acesteia, colega mea de la MO Semenovski, Ksenia Torstrem, a lansat o petiție pentru deputații municipali din toată Rusia, ca Putin să demisioneze. Din câte știu, deputații din 35 de municipii au semnat-o deja. În total, are circa 70 de semnături verificate ale deputaților municipali.

Am organizat multe acțiuni diferite, dar nu a existat niciodată un astfel de sprijin din partea oamenilor. În fiecare zi ni se trimit amenzi și cereri să scriem cuvinte de recunoștință.

Desigur, putem fi urmăriți penal, există o astfel de teamă. Însă deputații noștri sunt hârșiți în lupte și se confruntă adesea cu presiuni. Au fost lupte la întâlnirile noastre pentru că au apărut acolo titușkii și au încercat să facă presiuni asupra noastră. În 4 august 2021, un dispozitiv exploziv a explodat la întâlnirea noastră, patru deputați au fost răniți. Prin urmare, o amendă, după părerea mea, nu este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. Intenționăm să continuăm să lucrăm și să distribuim cererea noastră legitimă, de demitere a lui Vladimir Putin.

Totodată, după ședința din 7 septembrie, instanța a permis dizolvarea consiliului nostru. Dar procedura de dizolvare este destul de lungă, nu ne sperie cu adevărat. Mandatele noastre se încheie în 2024, iar dizolvarea în sine durează multe luni. Mai întâi vor fi procese, apoi contestațiile, apoi, dacă decizia rămâne în vigoare, guvernatorul Sankt-Petersburgului [Alexander Beglov] va trebui să ia decizia și așa mai departe. Dacă nu primesc o comandă politică să ne persecute și creează aparența de a se conforma legii, atunci această procedură poate dura 10-15 luni. În acest timp, vom mai avea multe ședințe.

Este clar că toate acestea sunt o luptă cu morile de vânt, dar deputații sunt hotărâți. Nu putem schimba totul în Rusia, dar trebuie să facem ce putem.

