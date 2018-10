Andrei Dumitrescu este noul campion la Coasta EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La volanul unui monopost Tatuus construit chiar de familia lui, Andrei Dumitrescu a trait etapa de la Brasov, ultima a sezonului, cu adrenalina la cote maxime. La un pas sa nu poata lua startul in ziua de concurs Dumitrescu a reusit sa ia startul in extremis si s-a incununat al optsprezecelea campion din istoria campionatului national de Viteza in Coasta

ŞTIRILE ZILEI