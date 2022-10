Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului Rus, a ratificat în unanimitate anexarea celor 4 regiuni ucrainene - Doneţsk, Lugansk, Herson şi Zaporojie

ACTUALIZARE 15.20 Duma de Stat a votat în unanimitate anexarea celor patru regiuni ale Ucrainei ocupate de ruși, Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson. Rusia este singura ţară care a recunoscut independenţa aşa-ziselor republici de pe teritoriul Ucrainei.

Surprise! The annexation of Donetsk region has been ratified unanimously! pic.twitter.com/la1YPZv7jS