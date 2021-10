Duelul Irinelor la Cluj. Irina Bara a învins-o pe Irina Begu şi s-a calificat în optimi la Transylvania Open

Irina Bara la Cluj / FOTO: Facebook/TransylvaniaOpen

Bara (26 ani, 138 WTA) a reuşit să câştige după două ore şi 26 de minute în faţa unei adversare clasate mult mai bine, locul 57 WTA.

Deşi Begu a condus cu 2-0, primul set al confruntării a stat sub semnul echilibrului, Bara egalând şi apoi mergându-se cap la cap până în tiebreak, unde Bara s-a impus cu 7-2.

Actul secund a fost dominat categoric de Begu, victorioasă la zero în doar 26 de minute. În decisiv, după un început echilibrat (2-2), Bara a făcut break şi s-a desprins la 4-2, păstrându-şi avantajul până la final (6-4).

Begu a reuşit 7 aşi în acest meci, dar a făcut şi 10 duble greşeli, în timp ce Bara a comis 5. Begu a avut procentaje mai bune la ambele servicii, încheind cu un total mai mare 99-90, însă Bara a reuşit să facă punctele mai importante.

Bara şi-a asigurat un cec de 3.675 de dolari şi 30 de puncte WTA, iar Begu va primi 2.675 dolari şi un punct WTA.

"Este o senzaţie nemaipomenită să joci în România, acasă, ar fi fost mai bine dacă am fi avut şi spectatori, dar ne descurcăm în condiţiile de faţă. Ştiam că va fi greu să joc împotriva Irinei Begu, pentru că este o jucătoare cu multă experienţă, clasamentul o dovedeşte. A avut rezultate foarte bune în ultimul timp şi mă aşteptăm la un meci greu. În setul doi cred că nu am fost atentă la început şi ea şi-a ridicat nivelul. Am încercat să fiu mai agresivă, dar nu am reuşit. Am ştiut însă că în decisiv trebuia să fiu mai agresivă, să iau iniţiativa", a declarat Irina Bara, după meci.

Bara o va înfrunta în optimi pe suedeza Rebecca Peterson (26 ani, 99 WTA), care a dispus marţi de croata Jana Fett cu 6-1, 6-3.

ŞTIRILE ZILEI