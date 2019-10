Pakistan: Ducele şi ducesa de Cambridge au ajuns cu întârziere de o zi la Islamabad, după ce avionul lor nu a putut ateriza din cauza unei furtuni

Avionul RAF Voyager ce a transportat cuplul princiar britanic, care efectuează în această perioadă o vizită oficială de patru zile în Pakistan, s-a întors în Lahore, unde ducele şi ducesa au petrecut ziua de joi.

Prinţul William, care a lucrat în trecut ca pilot de elicopter în cadrul unei divizii specializate în operaţiuni de căutare şi salvare, le-a dezvăluit reporterilor după aterizare că atât el, cât şi soţia lui se simt bine şi a glumit spunând că acele probleme s-au produs doar pentru că el pilota aeronava.

Ducii de Cambridge au rămas joi seara la Hotelul Pearl Continental din Lahore, împreună cu jurnalişti, au anunţat oficiali ai Palatului Kensington şi ai Ministerului de Externe.

"Ducele şi ducesa de Cambridge au aterizat în sfârşit la Islamabad după incidentul aerian de ieri (joi)", a declarat corespondenta Daily Mail, Rebecca English.

William and Kate: it was a bumpy ride but quite an adventure ⁦@MailOnline⁩

