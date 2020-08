DSP Bucuresti, depasit de criza sanitara EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Direcția de Sănătate Publică din capitală a uitat să îi comunice unui bucureștean că are COVID-19. Bărbatul a aflat cu greu, abia după 3 zile și doar pentru că a sunat și a făcut tot posibilul să afle rezultatul testului.



DSP a uitat pur și simplu să îl și interneze pe bucureștean. Deși acesta a avut simptome, s-a tratat cu ajutorul medicului de familie și al unei cunoștințe, medic la Institutul Matei Balș.



Am încercat, fără succes să vorbim cu cea care conduce DSP București. Reprezentanții Guvernului recunosc că au probleme, le pun pe seama lipsei acute de personal și promit îmbunătățirea situației. De la 1 august mai mulți medici și asistenți au fost detașați la cele mai solicitate Direcții.



Potrivit secretarului de stat Horațiu Moldovan, în acest moment, România are în jur de 150 de epidemiologi. Statisticile oficiale arată că ar avea nevoie de un număr cam de 3 ori mai mare.

