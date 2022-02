Drulă: Vom încerca să corectăm proiectul privind desfiinţarea SIIJ. Nu vom vota o reînfiinţare a Secţiei Speciale

Cătălin Drulă

"Vom încerca să corectăm acest proiect. Dacă vorbim despre o reînfiinţare, evident nu îl vom vota", a precizat el pentru RFI, citat de Agerpres. Drulă a adăugat că proiectul elaborat de Guvern nu implică o desfiinţare a SIIJ în "sensul ei propriu", ci o "reînfiinţare" sub un alt nume.



"Noi am spus întotdeauna, şi când eram în coaliţie, că această desfiinţare trebuie să se facă în sensul ei propriu, adică să nu mai avem această formă de intimidare a magistraţilor. În această formă nu este o desfiinţare, este o reînfiinţare cu alt nume, ceea noi ştim că şi în fosta coaliţie din care am făcut parte a fost intenţia. Clasa politică acum la putere - PSD, PNL, UDMR - a oscilat între a nu face nimic sau a ne face că facem, adică a desfiinţat un acronim, dar a-l reînfiinţa cu acelaşi scop şi să funcţioneze în acelaşi fel", a spus liderul USR.



El a reamintit că fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, a susţinut ca dosarele să ajungă la parchetele de a căror competenţă sunt eventualele infracţiuni.



"Stelian Ion, ca minstru, a propus adevărata desfiinţare, adică aceste dosare să meargă, după competenţa lor, la parchetele de a căror competenţă sunt eventualele infracţiuni şi această soluţie nu s-a dorit, pentru că în vechea clasă politică este o ură pe DNA, pe Parchetul special anticorupţie", a spus el.



Guvernul a aprobat luni proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), competenţele urmând a fi preluate de către Parchetele obişnuite.



"Câteva dintre principalele reglementări: competenţele SIIJ vor fi preluate de către Parchetele obişnuite, aceste cauze urmând a fi instrumentate de procurori anume desemnaţi. Cauzele aflate în curs de soluţionare la nivelul acestei Secţii se vor transmite pe cale administrativă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii, prin grija Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetelor competente, care vor continua soluţionarea acestora, urmând ca cele soluţionate, aflate în arhiva Secţiei, să se transmită în termen de 180 de zile lucrătoare de la data de intrare în vigoare a legii", a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

