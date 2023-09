Apărarea antiaeriană rusă a contracarat un atac cu drone ucrainene lângă Moscova, la Rostov şi Briansk

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a scris pe canalul său Telegram că nu au existat pagube sau victime.



Potrivit agenţiei TASS, preluată de Reuters, trei clădiri au suferit avarii la Rostov-pe-Don, iar o persoană, care a refuzat ulterior spitalizarea, a fost rănită când una din drone s-a prăbuşit în centrul localităţii. Cea de-a doua dronă a căzut în afara oraşului.

Russian media report explosions after drone attacks in Rostov-on-Don (in the area of South military district headquarters), Moscow region (in the area of Zhukovsky international airport) and Bryansk.



: Rostov-on-Don pic.twitter.com/gO4nXeqXZd