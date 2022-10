Drone ale Rusiei lovesc infrastructuri critice din regiunea Kiev

"Un alt atac cu drone kamikaze asupra unor infrastructuri critice", a scris oficialul într-un mesaj preluat de Reuters și AP de pe Telegram.

Ucraina a informat în ultimele săptămâni despre un val de atacuri cu drone Shahed-136 de fabricaţie iraniană. Iranul neagă că ar livra drone Rusiei, iar Moscova nu a comentat, transmite Agerpres.

