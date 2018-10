Drapelele americane, coborâte în bernă, după atacul de la Pittsburgh, soldat cu 11 morți. Agresorul a fost pus sub acuzare pentru crimă

Toate drapelele de la Casa Albă, de pe clădirile publice, din taberele militare, de la bazele navale şi de pe navele de război vor fi coborâte în bernă până la 31 octombrie în semn de “respect solemn” pentru victimele atacului, potrivit ordinului dat de preşedintele Trump, care a anunţat că se va deplasa la Pittsburgh.

All of America is in mourning over the mass murder of Jewish Americans at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. We pray for those who perished and their loved ones, and our hearts go out to the brave police officers who sustained serious injuries...