VIDEO. "Dragostea din tei" revine. Dan Bălan a lansat "Numa, Numa 2", continuarea fenomenului O-Zone. Clipul piesei este filmat în Uganda

"Idea acestui proiect mi-a venit când, întâmplător, pe YouTube am dat de nişte copii geniali din Uganda. Dansau cu atâta viaţă şi energie, că am hotarât să plec încolo şi să filmez ceva foarte fun împreună cu ei. Astfel, de la o idee la alta s-a format proiectul „Numa Numa 2”. De 15 ani cânt acest refren cu „Dragostea din tei” şi de fiecare dată ochii mulţimii se aprind într-un mod deosebit când incepe «Ma Ya Hi… Ma Ya Hu»…”. Am hotărât să folosesc această energie, dar într-o manieră mai fresh, pentru 2018, adăugând mai multe melodii noi compuse recent. Până la urmă conceptul a dus la Africa şi la magia ei”, a spus Dan Bălan.

Dan Bălan este interpret, compozitor, producător şi este primul şi singurul compozitor din Republica Moldova nominalizat vreodată la premiul Grammy, cel mai important şi prestigios premiu din industria muzicală mondială.

Anul acesta, Dan Bălan a lansat şi piesa „Allegro Ventigo” (feat. Matteo), care în numai cinci luni a adunat peste 38 de milioane de vizualizări pe YouTube.

ŞTIRILE ZILEI