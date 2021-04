Membrii USR Plus ai Cabinetului Cîțu au luat parte la ședința Executivului convocată de premier. La începutul ședinței, vicepremierul Dan Barna i-a transmis lui Florin Cîțu că sunt prezenți la ședință pentru că vor să asigure stabilitatea guvernamentală, dar a subliniat că nu mai are susținerea USR-PLUS. Ședința de Guvern este prima prima întâlnire a miniștrilor după izbucnirea crizei din coaliție generată de demiterea ministrului Sănătății.

ACTUALIZARE: Preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache, a declarat joi că miniştrii USR PLUS au luat "decizia responsabilă" de a participa la şedinţa de guvern, având în vedere că există decizii importante pe ordinea de zi, dar că reprezentanţii alianţei nu mai au încredere în premierul Florin Cîţu.



"Nu este niciun pas în spate. Este vorba despre un exerciţiu de responsabilitate din partea colegilor noştri miniştri. Erau decizii foarte importante, în primul rând pentru gestiunea pandemiei, erau dozele de Pfizer care trebuie să intre în ţară - trebuie aprobat acest memorandum, erau ajutoare pentru unităţi sanitare din mai multe judeţe din ţară care trebuiau aprobate, de asemenea creşterea alocaţiei de hrană pentru pacienţi, alocare de fonduri pentru medicii de familie, care participă în procesul de vaccinare. Deci erau lucruri mult prea importante pentru români, pentru ţară şi de aceea decizia noastră responsabilă a fost de a participa la şedinţa de guvern. Însă - şi din ce înţeleg şi domnul Barna a făcut acest lucru foarte limpede în şedinţa de guvern faţă de premier - poziţia noastră nu se schimbă cu absolut nimic. Încrederea noastră în premier nu mai există începând de ieri dimineaţă", a precizat reprezentatul PLUS, pentru Digi FM.

Potrivit lui Tudorache, "pierderea încrederii" în prim-ministru a fost determinată de faptul că aceasta nu le-a comunicat în prealabil intenţiile sale, informându-i abia când decretul privind revocarea se afla deja pe masa preşedintelui.



"Noi nu am contestat niciodată şi nici acum nu contestăm dreptul premierului de a decide când nu mai poate lucra cu un ministru, dar era cât se poate de firesc, din punctul nostru de vedere, un minim gest de respect: să aibă loc o discuţie, să găsim împreună o formulă de continuare şi de tranziţie, de altfel foarte importantă acum, în plină pandemie, la Ministerul Sănătăţii, nu să fim puşi în faţa faptului împlinit. (...) Pentru cei care speculează că este o problemă de orgoliu sau de scut în jurul lui Vlad Voiculescu, în acest moment nu mai este vorba despre persoane. Domnul Cîţu a spus că nu este vorba despre persoane. Da, o guvernare nu este despre un ministru, aşa cum nu este - îmi pare rău să spun - nici despre un premier. Este vorba despre cum funcţionăm într-o coaliţie politică", a spus europarlamentarul.

ACTUALIZARE: Surse guvernamentale au povestit pentru Știrile TVR că, la debutul ședinței de Guvern, Dan Barna i-a reamintit premierului că nu mai are sprijinul USR Plus după demiterea lui Vlad Voiculescu. Dan Barna a subliniat, susțin aceleași surse, că miniștrii USR Plus sunt prezenți la ședință doar din responsabilitate față de cetățeni si pentru a asigura stabilitatea guvernamentală.

ACTUALIZARE: Ședința miniștrilor USR-PLUS s-a încheiat și merg către Palatul Victoria la ședința de Guvern.

Ședința de Guvern fusese programată inițial pentru miercuri, 14 aprilie, dar a fost amânată din cauza refuzului miniștrilor USR-PLUS de a participa după decizia premierului de a-l demite pe Vlad Voiculescu.

Ședința Guvernului este programată de la ora 13.00.

La ora transmiterii acestei știri, ședința miniștrilor USR-PLUS cu vicepremierul Dan Barna este încă în desfășurare.

