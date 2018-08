Dragnea, la un pas de asasinat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie, au venit patru străini au venit în România au fost cazați la Athenee Palace, așa mi s-a spus, au stat trei săptămâni aici, mă rog, am scăpat (...) Viorica Dăncilă trebuie să rămână cel puțin până în 2020, trebuie să încheie acest mandat", a spus Liviu Dragnea la Antena 3.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD, Liviu Dragnea, consideră că evenimentele din 10 august din Piaţa Victoriei, pe care le-a urmărit la televizor, au fost "o tentativă de lovitură de stat" menită să dea jos Guvernul "prin violenţă".

"Eu am văzut o tentativă de lovitură de stat eşuată. Asta am văzut eu. Asta se dorea. Asta se vorbea pe reţelele de socializare. (...) Asta se vorbea, ajungeau la mine foarte multe ziceri ale unora, vorbeau 'domne, staţi, n-o să mai fie legile justiţiei, că gata, s-a organizat, va fi o răzmeriţă, se dă Guvernul jos şi luăm noi puterea'. Şi s-a văzut, a afirmat Dragnea marţi seară la Antena 3.

El a precizat că a vorbit la telefon în seara zilei de 10 august cu Viorica Dăncilă, cu Călin Popescu-Tăriceanu, dar nu şi cu ministrul de interne.

Liderul PSD a opinat că la protestul din 10 august au fost doar 1.000 de oameni din diaspora.

