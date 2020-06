De săptamâna aceasta avem mai multă libertate, dar odată cu noile măsuri de relaxare avem şi o responsabilitate mai mare faţă de felul în care ne comportăm pentru a ne proteja pe noi şi pe cei din jur. Am văzut din cifrele de zilele trecute că situaţia se poate înrăutăţi oricând.

Dr. Virgil Musta, în Ediție specială TVR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Analizăm evoluția cazurilor şi discutăm despre comportamentul pe care trebuie să îl avem în următoarea perioadă cu medicul Virgil Musta, coordonatorul secției COVID de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș", Timișoara.

“E foarte important ca lumea să fie responsabilă de ce se întâmplă și de ceea ce trebuie să facă pentru a nu apărea o reacutizare a acestei patologii și să creeze probleme sistemului de sănătate. (...) În momentul în care sesizăm că într-un anumit domeniu nu există control, nu există dorința populației de a respecta regulile, putem veni cu măsuri de corecție pentru a se ține pandemia sub control. În momentul în care sunt respectate regulile, vom putea beneficia de măsuri suplimentare de relaxare, astfel încât, într-un timp foarte scurt, să ajungem la o normalitate. Când lumea a fost mult mai speriată, s-au respectat mult mai bine regulile decât în momentul de față”, a precizat medicul Virgil Musta.

Cercetătorii britanici susţin că au descoperit un tratament. Este vorba despre dexametazonă. Un medicament foarte cunoscut, care ar putea salva viaţa pacienţilor. Substanța ar reduce riscul de deces, mai ales în cazul bolnavilor ventilaţi.

“Nu e un medicament nou, e un medicament care se folosește în formele severe de infecții virale. Și noi am avut rezultate bune. Cunoșteam acest lucru, îl foloseam. La nivel mondial erau diferite studii legate de corticoterapie. Unii afirmau lipsa de eficiență a acestui medicament și vorbeau de efectele adverse posibile. Eu consider că ea trebuie folosită acolo unde este cazul. Ceea ce consider că este cel mai important este să fie bine analizată persoana, pentru a primi terapia optimă. Terapia este una individuală și noi trebuie să înțelegem acest lucru”, a spus doctorul Virgil Musta.

