Principalele declarații ale dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, de la Tema Zilei, după ce Comitetul de vaccinare a anunțat carantinarea lotului de vaccin AstraZeneca ce a creat probleme de coagulare a sîngelui la pacienți din Italia:

- a fost făcută acea analiză de calitate a celor două loturi și s-a ajuns la concluzia că nu există nicio problemă din punct de vedere al calității vaccinurilor.

- toate datele raportate la nivel european sunt analizate cu maximă precauție și vigilență de experții Agenției Europene a Medicamentului

- deciziile pe care le luăm trebuie fundamentate științific și trebuie să provină de la autoritatea cea mai în măsură să stabilească o eventuală relație de cauzalitate, dar și să o excludă.

- tocmai pentru a reduce la maximum orice suspiciune în rândul celor care erau programați deja la vaccinare, eventual care ar fi putut fi vaccinați, mai departe, cu acele tipuri de vaccinuri, am decis să carantinăm temporar.

- așteptăm cu toții deciziile și clarificările de la Agenția Europeană a Medicamentului, se fac în momentul de față evaluări ale tuturor datelor colectate la nivel central-european, s-au făcut de altfel evaluări la peste 10 milioane de persoane vaccinate cu AstraZeneca, atât în Marea Britanie, cât și în Uniunea Europeană, și nu sunt indicii la acest moment că vaccinarea crește riscul acestor evenimente trombotice, trombo-embolice, de embolie pulmonară, atât timp cât aceste evenimente sunt similare, ca frecvență, cu cele raportate în rândul populației nevaccinate.

- vaccinarea s-a dovedit, cu aceste vaccinuri autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului, atât în studiile clinice, cu o rată de eficacitate de peste 90-95% pentru vaccinurile care sunt bazate pe ARN mesager și de peste 82% pentru, de pildă, vaccinul de la AstraZeneca, la care se adaugă deja datele din viața de zi cu zi, pe milioane de persoane vaccinate în Israel și în Marea Britanie, și care au arătat indubitabil o scădere importantă a numărului de îmbolnăviri, de internări și de decese.

- (despre renunțarea la purtarea măștii): fiind majoritatea persoanelor vaccinate din jurul nostru, din punct de vedere epidemiologic și medical, riscurile sunt neglijabile. Ca atare, se poate renunța, în anumite situații, la acele măsuri restrictive. Însă este prematur acum să luăm aceste decizii. Suntem, din păcate, pe o pantă ascendentă a numărului de cazuri. Deci, la acest moment, recomandăm și încurajăm o maximă precauție.

- au fost mai multe cazuri de aceste fel (n.r., să treacă o lună de la rapel și să nu iasă anticorpi la testare), însă fiecare persoană are un ritm de dezvoltare a răspunsului imun. În cazurile pe care eu, de pildă, le-am gestionat, pe măsură ce am repetat testarea anticorpilor, după o lună și după încă o lună, aceștia au devenit pozitivi. Deci viteza cu care apare acest răspuns imun este variabilă de la o persoană la alta. Pe de altă parte, există un procent mic de persoane, până în 5%, care nu dezvoltă anticorpi, nici după infecția naturală, nici după vaccinare, iar acest lucru este valabil pentru toate vaccinurile și nu în mod particular pentru cele împotriva Covid-19.

