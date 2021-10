Dr. Raed Arafat, despre imunizare: Am mers foarte bine la început, după care ne-am făcut-o singuri din interior. Am renunțat la vaccinare în favoarea fake-urilor și a prostiilor și a sfaturilor false

Întrebat ce s-a întâmplat cu românii, dr. Raed Arafat a răspuns: "Noi am mers foarte bine în pirmele valuri, am mers foarte bine la începutul vaccinării. După care ne-am făcut-o singuri din interior. I-am ascultat pe ăia pe care nu trebuia să-i ascultăm, am renunțat la vaccinare în favoarea fake-urilor și a prostiilor și a sfaturilor false care s-au dat și a ratingurilor care s-au făcut pe seama unor dezbateri care nu au absolut niciun fond. Și-am ajuns acum să regretăm ce s-a întâmplat".

Medicul Arafat spune că, deși am avut avantajul că "am avut vaccin tot timpul", n-am știut să profităm.

Cum își explică? “În România, dezbaterea pe vaccinare a luat o întorsătură destul de ciudată, o zic observatorii care urmăresc fake news-urile. Un expert îmi spune că România este poate singura țară din UE în care știrile false și toate observațiile și informațiile false nu s-au răspândit numai pe social media, Facebook și Instagram, s-au răspândit pe mainstream media. Este unul dintre factori. De vină este fiecare care, în loc să se informeze corect, stă și-ascultă prostiile, pe oameni care n-au nimic cu medicina, care le spun să nu se vaccineze".

Șeful DSU este convins că "toate măsurile care sunt implementate la acest moment, dacă s-ar respecta și dacă se respectă cum trebuie, noi putem limita răspândirea. Problema noastră este respectarea".

Un al doilea motiv pentru care s-a ajuns aici, în opinia specialistului: "N-am ascultat de vaccinare nimic, dar nici n-am vrut să respectăm măsurile: ne-a supărat masca, ne-a supărat că am pus certificat verde la restaurante, că după 6 la mie intră în restaurante numai vaccinați și cei care au trecut prin boală. Fiecare măsură care s-a luat a supărat lumea și a început să comenteze".

