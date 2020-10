România înregistrează și astăzi un record negativ, atât la numărul de cazuri noi de infectare cu SARS COV-2, 6481 , cât şi la terapie intensivă, peste 860. În București a fost depășit pragul de 1000 de cazuri zilnice. Radu Țincu, medic primar în secția ATI de la Spitalul Floreasca, a declarat la TVR că, dacă am merge în acest ritm, într-o săptămână, zece zile epuizăm capacitatea de terapie intensivă a României. Medicul atrage atenția că, dacă măsurile nu vor reuși să stăpânească transmiterea în comunitate, va trebui să luăm în considerare carantina.

Medicul Radu Țincu se arată îngrijorat de faptul că, la aproape două săptămâni de când au fost instituite măsuri sanitare la nivelul Bucureștiului, avem record de infectări în Capitală, iar spitalele COVID sunt pline: "Această creștere ne arată faptul că pandemia nu este stăpânită, transmiterea intracomunitară este accentuată. Nu discutăm doar de un record la nivel național, discutăm și de un record la nivelul Bucureștiului, care reprezintă o zonă de focar, avem peste 1000 de cazuri. Spitalele din București sunt pline, inclusiv spitalele care au fost transformate la începutul săptămânii în spitale suport COVID au depășit deja capacitatea, motiv pentru care astăzi, Spitalul Sf Ioan a fost transformat în totalitate în spital COVID. Ceea ce este important și ne îngrijorează cel mai mult este că această creștere va continua pentru că ne apropiem deja de a doua săptămână în care autoritățile au instituit măsurile sanitare la nivelul Bucureștiului."

Radu Țincu spune că avem 2300 de aparate de ventilație mecanică la nivel național, iar dacă vom continua în acest ritm de creștere, în maxim 10 zile locurile la terapie intensivă vor fi epuizate: "Se pare că aceste măsuri nu și-au dovedit încă eficiența, pe de o parte, iar pe de altă parte în terapie intensivă numărul de pacienți a continuat să crească. Din 6000 de cazuri astăzi, undeva la o săptămână, încă 300 de pacienți vor avea nevoie de terapie intensivă. Iar acest număr extrem de ridicat de pacienți survine pe un sistem de terapie intensivă care are doar in jur de 2300 de aparate de ventilație mecanică la nivel național. Deci, dacă am merge în acest ritm, într-o săptămână, zece zile o să epuizăm capacitatea de terapie intensivă a României."

Medicul atrage atenția că, în cazul în care măsurile luate nu se vor dovedi eficiente, trebuie luată în calcul ccarantina: "Dacă măsurile nu vor reuși să stăpânească transmiterea în comunitate, așa cum se întâmplă la nivelul întregii Europe, va trebui să luăm în considerare carantina și lockdown-ul, chiar dacă acest lucru este supărător pentru populație, pe de o parte, probabil că și clasa politică este deranjată de un nou lockdown. Cel puțin pentru zonele regionale, va trebui să se ia în calcul această măsură și trebuie să fie instituită la momentul oportun, pentru că este nevoie de o perioadă de latență de 10-12-14 zile, până când începem să obținem rezultate pozitive."

