Tema zilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"În Terapie intensivă nu mai avem locuri, decât un singur pat pentru patologia pediatrică COVID, pe care, sincer să fiu, sperăm să nu-l ocupăm niciodată", a explicat Cristian Oancea la Tema zilei. "În rest, paturile de terapie intensivă și secțiile de terapie intensivă de la noi sunt puse sub presiune. Mai avem câteva locuri libere la secția mobilă de unitate de terapie intensivă de la spitalul județean", a adăugat el.

Întrebat cum se descurcă personalul medical în această perioadă tot mai solicitantă, managerul a subliniat că personalul "este epuizat, este hărțuit".

"Este hărțuit de indolența unor grupări de oameni care nu respectă regulile. Suntem la limita puterilor noastre, să spunem așa, și ați observat că toamna este abia la început și numărul de cazuri crește vertiginos. Practic, mai ales pe zona de terapie intensivă, gândiți-vă, de atâtea luni de zile, 5-6 luni de zile, ei fac două gărzi cel puțin pe săptămână și, din nefericire, resursa umană este foarte limitată când vorbim de terapie intensivă", a declarat medicul.

El a acuzat iresponsabilitatea celor care nu au respectat măsurile sanitare impuse de protecție. "Batjocorirea acestor măsuri ne-a adus în această situație", a subliniat Cristian Oancea.

Săptămâna aceasta, medicul i-a criticat în termeni extrem de duri pe cei care nu respectă regulile și i-a invitat să se trateze cu terapii alternative, fără să mai vină în spital. "Acești oameni dau semnale foarte proaste, acești oameni care nu cred, nu poartă mască sau iau în derâdere toate aceste măsuri ale noastre, îi rugăm să nu mai vină la spital dacă fac COVID. Să se trateze cu tot felul de măsuri alternative, cu tot felul de terapii alternative. Dacă nu crezi, de ce să mai încarci sistemul sanitar?", a întrebat retoric Oancea. Pledoaria sa a iscat controverse vii în spațiul public.

"Am vrut să trag un semnal de alarmă că libertatea pe care noi o respectăm a fiecărui cetățean și individ nu trebuie să afecteze sănătatea celuilalt. În al doilea rând, noi am depus un jurământ și suntem în spital și tratăm pacienții toți în aceeași măsură și egal. Dar când vedem practic acești oameni - un grup restrâns, de altfel - ne batjocoresc pe toți ceilalți și instituie anumiți termeni, cum ar fi de 'dictatură medicală', de 'purtat de botniță' - noi nu suntem procurori, noi nu suntem torționari, noi suntem medici și dorim un respect pentru ceea ce facem. Și gândiți-vă în felul următor: pentru fiecare pacient care se infectează, în spatele lui sunt cel puțin 2-3 ambulanțieri, sunt cel puțin 2-3 colegi din triaj - medici și asistente și infirmiere, sunt cel puțin câțiva oameni în laboratorul de analize medicale și de imagistică și sunt cel puțin câțiva oameni pe secție, care, dacă are nevoie, să-l deservească și să-i salveze viața. Deci, practic, în spatele fiecărui pacient se află cel puțin 8-10 cadre medicale. Și suntem același personal medical care a fost și la 300 de oameni și care suntem și la 3 mii de oameni", a conchis dr. Cristian Oancea pe această temă.

ŞTIRILE ZILEI