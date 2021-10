Dr. Beatrice Mahler, la TVR: Marea majoritate a pacienților infectați cu coronavirus nu își percep starea de gravitate, nu percep că organismul lor se află într-un moment critic. Nu percep scăderea concentrației de oxigen

Mahler a explicat pe de o parte că sunt pacienți care, deși nu ajung la spital cu o insuficiență respiratorie severă, au o evoluție fulminantă a bolii. Aceștia, "în câteva ore, pierd orice resursă a organismului care să le asigure supraviețuirea".

Mai sunt și pacienții care au o evoluție treptată a bolii. Ajung în a 12-a, a 13-a zi, când era de așteptat să iasă din faza critică, dar intră în faza de complicații, iar complicațiile care apar sunt predominant vasculare și pot să ducă la tromboze care să le pună viața în pericol, chiar dacă pacienții sunt internați.

"E o boală extrem de vicleană, pentru că, pe lângă afectarea asta aparent banală, la început, în care avem nas înfundat, pierdem gustul, mirosul, și spunem că toate lucrurile vor merge spre bine, apare insuficiența respiratorie, dar această insuficiență respiratorie, s-a mai vorbit despre ea, este o scădere a concentrației de oxigen pe care persoana respectivă nu o percepe", a explicat Mahler.

"Practic, marea majoritate a acestor pacienți nu își percep starea de gravitate pe care o au, nu percep că ei într-adevăr, că organismul lor se află într-un moment critic și vin la spital doar pentru că-și monitorizează saturația, doar pentru că familia observă că ei nu se simt bine, că nu mai pot să mănânce, că devin palizi, că nu mai pot să își facă activitățile minime zilnice pe care le fac și atunci familia, îngrijorată, apelează la ambulanță să-i aducă la spital. Acelea, de regulă, sunt puncte de revoluție în care efortul nostru este de cele mai multe ori extrem de limitat ca și șansă de succes", a adăugat medicul.

Beatrice Mahler a explicat că la unitatea pe care o conduce nu mai sunt paturi libere de o jumătate de lună.

Au fost pregătite paturi pe hol pentru perioada următoare, în care medicii se așteaptă la un număr mare de cazuri.

"Nu cred că mai poate fi vorba de pat liber în spital, în multe spitale care tratează pacienții COVID. Cel puțin la 'Marius Nasta', de mai bine de două săptămâni nu mai avem paturi libere, iar de o săptămână avem mulți pacienți peste numărul de paturi avizate. Am suplimentat numărul de paturi în orice loc posibil din pavilion, astfel încât pacienții care ajung să nu stea pe un scaun, deși am avut și situații din acestea, am avut și paturi pe hol, și paturile respective sunt încă pe hol pentru că urmează încă o perioadă de câteva săptămâni în care ne așteptăm la un număr mare de cazuri", a detaliat Mahler.

Managerul a explicat că legislația permite din aceste zile acordarea inclusiv de tratament antiviral gratuit pentru cei care au afectare pulmonară, din farmacia cu circuit închis.

"Oarecum, putem da un tratament care să fie țintit, conform protocolului național, astfel încât pacientul să nu meargă doar cu o schemă de tratament simptomatic, ci să primească inclusiv tratament antiviral. Să sperăm că acest lucru va permite ca o mare parte din pacienții care au afectare pulmonară să nu se reîntoarcă peste câteva zile pentru că, din păcate, cel puțin în ultimele două săptămâni, o parte din pacienții care au fost trimiși acasă cu saturații bune, dar cu afectare pulmonară, s-au reîntors după 2-3 zile cu evoluție spre agravare", a explicat Beatrice Mahler.

Întrebată de ce se ajunge totuși în această situație, medicul a detaliat că nu e suficient să urmezi tratamentul. "Din păcate, dacă nu ești vaccinat, organismul nu are armele necesare astfel încât să poată să prevină această furtună de citokine care se produce în organism, iar comorbiditățile, adică bolile asociate, fac ca răspunsul organismului să fie unul care să ne surprindă pe toți și atunci evoluția spre agravare este prezentă la foarte mulți dintre cei care vin către spital, chiar dacă urmează tratamentul recomandat de medic".

Există oameni care se știu bolnavi, dar care nu se vaccinează de teamă că vor dezvolta complicații. “Nu au înțeles mesajul nostru”, a subliniat Beatrice Mahler, explicând că tocmai această categorie trebuia să se vaccineze cu prioritate.

"Cel mai important lucru ar fi, pe lângă vaccin, indiferent dacă suntem vaccinați sau nu, să purtăm masca de protecție. Trebuie să fie un accesoriu care, din păcate, în această perioadă, va trebui să facă parte din comportamentul nostru zilnic, indiferent unde ne aflăm - pe stradă, în interior. Nu ne face plăcere să purtăm masca, dar ne protejează și cu adevărat ne protejează față de această tulpină Delta, care este extrem de agresivă. Cred că masca trebuie să fie primul gest pe care trebuie să-l facem atunci când ieșim din casa noastră și ne îndreptăm către orice destinație. (...) Un lucru la care ar trebui să ne gândim de fiecare dată și să-l repetăm, chiar dacă este neplăcut în această perioadă, este testarea. Să ne gândim că orice simptom pe care îl avem - de la o tuse banală, o tuse care este poate altfel, nas înfundat, o durere în gât, durere de cap - sunt simptome care ar trebui să ne ducă către un centru de testare, sau să ne ducă către medicul de familie care să ne facă un test. Este extrem de important să ne facem testare, să depistăm cazurile care sunt pozitive, pentru că numai în acest mod putem să ne izolăm și să întrerupem acest ciclu de transmitere a infecției", a mai arătat medicul.

