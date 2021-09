Dr. Adriana Pistol: Dacă nu contribuie comunitatea, la sfârșitul lunii octombrie vom depăși 15 mii de cazuri pe zi

Dr. Adriana Pistol / FOTO: Autor: ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Potrivit medicului, dublarea numărului de cazuri în ultimele 7 zile are drept cauză acoperirea vaccinală insuficientă şi nerespectarea măsurilor de protecţie.

"Cu doar 30% acoperire vaccinală în populaţia generală din punct de vedere epidemiologic, nu poţi să controlezi evoluţia unei epidemii, indiferent de ce natură ar fi aceasta. (...) Al doilea motiv este că avem deja o transmitere comunitară extinsă, la nivelul întregii ţări, o nouă tulpină de virus, tulpina Delta, care are o rata de transmisibilitate mult mai crescută faţă de tulpinile cu care ne-am confruntat în valurile anterioare. Al treilea motiv este nerespectarea în totalitate, acolo unde ar fi fost nevoie, a măsurilor de distanţare fizică, a portului măştii şi a celorlalte măsuri de igienă", a declarat medicul într-o conferinţă de presă.



Adriana Pistol face apel la întreaga societate să contribuie la stoparea pandemiei, atrăgând atenţia că instituţiile singure nu pot rezolva situaţia.



"Atragem atenţia tuturor că este momentul în care să apelăm la ceea ce putem face fiecare dintre noi, că nu doar aparatul instituţional poate să rezolve o astfel de situaţie, ci întreaga comunitate trebuie să-şi aducă aportul la rezolvarea acestei situaţii prin o atitudine voluntară, individuală de a limita mobilitatea şi contactul în spaţii aglomerate cu foarte multe persoane şi nu în ultimul rând vaccinarea. (...) Din calculele făcute de noi, dacă această participare a tuturor la managementul acestei situaţii nu se va petrece, undeva la sfârşitul lunii octombrie vom depăşi 15.000 de cazuri pe zi. Ceea ce nu am avut în valurile anterioare (...) pentru că vorbim de o tulpină virală, cu o rată mai mare de transmisibilitate. (...) Dacă, din punct de vedere voluntar, fiecare dintre noi decidem să ne protejăm (...) sperăm că previziunea pe care am făcut-o să nu o vedem îndeplinită", a adăugat Adriana Pistol.

Sursa: Agerpres

