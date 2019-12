Down the Road. Aventura EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Emoționați și fericiți, acești opt tineri au plecat împreună cu echipa TVR și cu prezentatorul "Down the Road. Aventura", Mircea Radu, în aventura vieții lor.

Timp de două săptămâni și au depășit limitele și au trecut prin situații și experiențe inedite.

Acum, după ce s-au întors, văd imaginile și le e greu să creadă că sunt chiar ei acolo.

Mircea Radu vorbește cu emoție despre zilele petrecute alături de acești tineri.

Mircea Radu, gazda reality show-ului "Down the Road. Aventura”: Ei m-au învățat pe mine foarte multe lucruri despre ce înseamnă să fii autentic, ce înseamnă să fii bun, generos.

Maria Marinescu, producătorul reality show-ului "Down the Road. Aventura": La un reality show cauți originalul, cauți realitatea, emoția pură, iar ei așa sunt. Ei din prima secundă au fost foarte deschiși.

Reality show-ul "Down the Road. Aventura” va fi difuzat săptămânal, începând din 23 decembrie.

Mircea Radu, gazda reality show-ului "Down the Road. Aventura”: Mesajul pe care îl dă TVR-ul e următorul. Eu, TVR, pentru că am în spate niște ani și pentru că am mândrie, vreau să iau ceva nou-nouț, ceva ce nu s-a mai făcut niciodată în România și vreau să încerc să redevin ce am fost. Iar "Down the Road. Aventura” este primul pas.

