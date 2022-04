Două soprane din Ucraina încep o nouă viață la Opera din Cluj-Napoca

Anna Bondarenko a fost, până la începerea invaziei rusești, una dintre solistele Operei Naționale din Odesa. A fugit din țară, de frica războiului și, după un drum lung și anevoios, a ajuns la Cluj-Napoca. Aici, Opera Națională i-a oferit șansă să își continue activitatea artistică.

Anna Bondarenko, soprană: Am plecat la două săptămâni după ce a început războiului. Am văzut cum oamenii merg pe jos kilometri întregi, până la graniţă. Un cunoscut ne-a invitat la Cluj-Napoc şi abia aici am putut să dorm, pentru că în Ucraina nu am putut să dorm deloc, după ce a început războiul.

Primul ei rol pe scena clujeană a fost cel al Tatianei din opera Evghenii Oneghin a lui Ceaikovschi. Iar Peste o lună, ea va interpreta rolul Leonorei din "Trubadurul" lui Verdi.

Olga Ovciarenko este colega Annei, din Odesa. Și ea s-a alăturat colectivului Operei Naționale din Cluj-Napoca.

Olga Ovciarenko, soprană: Nu ştim ce o să fie în viitor. Situaţia e complicată. Cu siguranţă ne dorim să ne întoarcem acasă.

De curând, cele două Soprane au susținut un recital de muzică ucraineană, dedicat refugiaților stabiliți la Cluj-Napoca, alături de o altă conațională, Liza Cadelnic, stabilită de mai mulți ani în orașul din inima Transilvaniei.

Liza Cadelnic, mezzosoprană: Pentru mine a fost o mare plăcere pentru că i-am văzut cumva pe ai mei, din tara mea, unde m-am născut. Mai ales în sala a fost un moment emoționant, am văzut foarte mulți ucraineni, îi vedeam cum plângeau. Eu am terminat liceul de muzică din Cernăuți, din 2000 am intrat la Conservatorul din Cluj la canto și de atunci sunt aici.

Și alte instituții culturale din țară au angajat de curând artiști refugiați din Ucraina. La teatrele de opera din Sibiu și din Capitală, de exemplu, mai mulți cântăreți și balerini se numără printre noii colaboratori și au evoluat deja în mai multe spectacole.

ŞTIRILE ZILEI