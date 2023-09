Două pub-uri dispar în fiecare zi în Anglia şi Ţara Galilor. Localurile sunt vizate de o majorare a taxei pe proprietate

Datele oficiale arată că un număr de 230 de pub-uri au dispărut în Anglia şi Ţara Galilor în cel de-al doilea trimestru al acestui an, în creştere cu 50,3% faţă de cele 153 de pub-uri care s-au închis în primul trimestru, din cauza impactului creşterii costurilor şi a presiunilor asupra bugetelor consumatorilor, transmite BBC.

Bar în Londra / FOTO: Captură foto

Conform acestor date, care au fost compilate de specialistul în proprietăţile imobiliare comerciale Altus Group, un număr total de 383 de pub-uri au fost demolate sau convertite în alte scopuri în perioada ianuarie-iunie 2023, ceea ce înseamnă că în fiecare zi două pub-uri au dispărut în Anglia şi Ţara Galilor. Aceste cifre arată o accelerare semnificativă a fenomenului, în condiţiile în care un număr de 386 de pub-uri au dispărut pe întreg parcursul anului 2022.



Numărul total de pub-uri din Anglia şi Ţara Galilor, inclusiv a celor vacante sau a celor oferite spre închiriere, a scăzut până la 39.404 pub-uri la finele lunii iunie 2023.



Preşedintele Altus Group, Alex Probyn, a făcut un apel către ministrul de Finanţe, Jeremy Hunt, să reducă presiunea fiscală în sectorul pub-urilor. Conform prevederilor actuale, firmele care plătesc taxele pe proprietate care se aplică aşa-numitelor "high street firms", cum este cazul pub-urilor şi birourilor, ar urma să fie vizate de o majorare legată de inflaţie începând din luna aprilie 2024, dacă nu va avea loc o intervenţie a Guvernului.



ONG-ul Campaign for Pubs a avertizat că şi pub-urile profitabile riscă să dispară pentru că proprietarii vor să profite de pe urma schimbării destinaţiei sau demolării pub-urilor pentru construcţia de locuinţe. Acest ONG, care are drept obiectiv protejarea şi sprijinirea pub-urilor, a făcut un apel către Guvernul de la Londra să introducă amenzi mai mari pentru "schimbările de destinaţie şi demolările neutorizate". Preluare: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI