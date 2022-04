Două lovituri aeriene la Kiev, într-un district central. Trei persoane au fost transportate la spital

Au fost lovite etajele inferioare ale unei clădiri rezidențiale. Au fost evacuate inclusiv persoanele din casele situate în apropiere. Trei victime au fost transportate la spital, potrivit unui prim bilanț.

"Inamicul a tras asupra Kievului. Două lovituri în districtul Shevchenkivskyi", a anunțat inițial Vitali Kliciko, pe pagina sa de Facebook.

Loviturile au survenit în ziua în care secretarul general al ONU, Antonio Guterres, vizitează capitala Ucrainei. Tot astăzi a fost la Kiev și s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și premierul Bulgariei, Kiril Petkov.

Corespondenţii AFP au transmis că au văzut un etaj al unui imobil în flăcări, geamuri sparte, o prezenţă puternică a poliţiei şi a echipelor de urgenţă.

"Ieri, Antonio Guterres stătea la masa cea lungă de la Kremlin, iar astăzi exploziile sunt deasupra capului său. O vedere din Moscova?" s-a întrebat consilierul ucrainean prezidențial Mykhailo Podolyak.

