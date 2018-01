ACTUALIZARE Irina Begu şi Simona Halep au cucerit titlul în proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen. S-au impus cu 1-6, 6-1, 10-8 în fața cuplului Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia).

Pentru Simona este primul titlu WTA la dublu din carieră.



Begu (27 ani, 38 WTA la dublu) şi-a trecut în palmares al şaptelea său titlu WTA la dublu, după cele câştigate la Hobart (2012, alături de Monica Niculescu), la 's-Hertogenbosch (2013, alături de Anabel Medina Garrigues), la Rio de Janeiro (2014, cu Maria Irigoyen), Seul (2014, cu Lara Arruabarrena), Bucureşti (2017, alături de Raluca Olaru) şi Tianjin (2017, alături de Sara Errani).

Câştigătoarele primesc un cec de 26.031 dolari şi 280 puncte WTA la dublu, la care Halep va adăuga 163.260 dolari şi 280 puncte WTA pentru titlul de la simplu.

Begu va aduna 43.663 dolari şi 110 puncte WTA pentru evoluţia de la simplu.

Congratulations to Shenzhen Open 2018 doubles winner Simona Halep and Irina-Camelia Begu!! pic.twitter.com/98IODiCZAk

ACTUALIZARE La simplu, Halep a început cu dreptul și a câştigat primul ghem. În al doilea a avut două mingi de break, dar Siniakova a egalat, 1-1. Românca a fost de neoprit şi a făcut punct după punct, încheind primul set cu 6-1.

A great performance from Halep! She wins the Shenzhen Open 2018 singles title! Congratulations Simona!! (6-1, 2-6, 6-0)