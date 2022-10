Două eleve s-au bătut în curtea liceului ”Mircea cel Bătrân”, din Constanța. Cazul a fost preluat de Poliție, după ce o fată a ajuns la spital

Imaginile au fost surprinse în curtea Colegiului Național "Mircea cel Bătrân" din Constanța. Fetele, în vârstă de 16 și 17 ani, eleve în clasele terminale, s-au luat la ceartă și s-au bătut. Colegii lor au intervenit imediat şi le-au despărţit.

Incidentul s-a petrecut într-o pauză, în curtea unității de învățământ. Colegii fetelor, care se aflau în apropiere, au intervenit. La fel a făcut și un cadru didactic care a auzit gălăgie.

”Când am ajuns eu, elevele erau la o distanță destul de mare una față de cealaltă. Şi am intervenit, în sensul că, le-am luat separat, şi am intrat în sediul administrativ al colegiului”, spune Sorina Plopeanu, professor de istorie Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța,

”Comisia de Combatere a Violenței în școală analizează întâmplarea. Va lua măsurile legale. Regulamentul școlar prevede de la retragerea bursei școlare, până la transfer în altă clasă paralelă, toate sunt însoțite de scăderea notei la purtare”, ne-a declarat Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța.

Cazul a ajuns și în atenția polițiștilor, mai ales că una dintre fete a ajuns la spital, cu dureri de cap.

”Polițiștii Secției 3 au fost sesizați prin apel la 112 de către un bărbat că fiica sa minoră a fost agresată de o altă minoră în incinta unei unități de învățământ din Constanța. Deplasați la față locului, au constatat că se confirmă. În urma acestui incident, tânăra de 17 ani a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a declarat Andreea Iliescu, purtător de cuvânt, IPJ Constanţa.

Psihologii sunt de părere că astfel de situații apar mai ales în rândul acelor adolescenți care vor să își arate autoritatea în faţa colegilor şi prietenilor.

”Vor să își mențină respectul, să fie în centrul atenției. Cam astea duc la comportamentele astea agresive, pentru că ei nu știu să își controleze furia. Ar trebui implicată toată societatea, începând de la familie, cadre didactice, comunitatea locală, ca să putem preveni astfeld de comportamente”, susține Elena Stambuli psiholog.

În acest caz a fost sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Constanța.

