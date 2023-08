Două dosare penale la DNA, în cazul exploziilor de la stația GPL din Crevedia. Procurorii cercetează in rem presupuse fapte de abuz în serviciu privind autorizarea stației

Direcţia Naţională Anticorupţie

AICI Imagini needitate cu a doua explozie de la Crevedia

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă, in rem, prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, precizează DNA.

"Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală", adaugă instituția.

Bilanțul în urma exploziilor din Crevedia: doi morți și 58 de răniți. Peste 40 de persoane, tratate în spitalele din Capitală. 12 dintre răniți au fost transferați la spitale din străinătate

ŞTIRILE ZILEI