Mobilizare și donații pentru ambulanțe

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv "Salvați Copiii România": "Am lansat un apel public în 15 martie, în dorința să strângem banii pentru o ambulanță, și rezultatul și ceea ce am primit de la societate ca feedback a fost fantastic. Și am reușit într-o săptămână să strângem banii pentru două".

O singură ambulanță avea până acum Spitalul de Copii "Grigore Alexandrescu" din Capitală și aceea veche și prea des reparată.

Cele noi au costat aproape 155.000 de euro. Au fost produse în Germania și echipate la Cluj-Napoca cu toate materialele necesare pentru acordarea primului ajutor.

Zilnic, la spitalul de copii ajung 600 de micuți cu diverse probleme de sănătate.

Alexandru Ulici, managerul Spitalului de Copii "Grigore Alexandrescu": "Noi facem transporturi de copii către consulturi interdisciplinare, transport de materiale biologice. Suntem un spital vechi, poate cel mai mare spital de copii din România. Internăm în jur de 25.000 de pacienți în fiecare an și consultăm peste 150.000 de pacienți anul. Este un număr foarte mare".

Printre cei care s-au implicat activ în campania de strângere de fonduri se numără și Alina Greavu. Mamă, jurnalistă, activistă, creatoare de conținut digital.

Alina Greavu, creatoare de conținut digital: "Le propun colegilor mei influenceri să ne unim pentru că împreună se vede că putem să facem foarte multe lucruri. Să stăm pe canapea cu telecomanda în mână și să dăm ochii peste cap să spunem 'dom'le dar cum e în România, dom'le', dar hai să facem noi, că degeaba așteptăm, poate nu o să vină niciodată".

În ultimii 5 ani, "Salvați Copiii" a făcut la spitalul "Grigore Alexandrescu" donații și investiții de peste 500.000 de euro.

