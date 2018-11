Avocatul lui Dragnea, declaratie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Primul termen, din 8 octombrie, s-a amânat pentru că Liviu Dragnea nu a avut apărător, a reamintit Andreea Anghel, jurnalist TVR, de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Apelul în acest dosar a fost declarat atât de procurorii DNA, cât şi de inculpaţi.



Procesul a fost repartizat unui complet format din 5 judecători, condus de Iulian Dragomir.



Pe 21 iunie, Înalta Curte l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvărşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictivă a două angajate - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica.



Decizia de condamnare a fost luată de doi dintre cei trei judecători ai completului. Al treilea a votat pentru achitare.

Liderul PSD spunea pe 30 septembrie că nu mai are aşteptări legat de apelul la decizia de condamnare. "Eu să mă mai duc cu credinţa că în România nu poţi fi condamnat nevinovat, nu", a susţinut liderul PSD, citat de News.ro.

"Nu prea mai am aşteptări de la acest recurs. Adică nu mai am încredere că, cel puţin în ceea ce mă priveşte, şi nu numai, că justiţia este oarbă, după ce am primit a doua condamnare fără nicio probă. Să spui că nu sunt probe şi să fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, să trimiţi în închisoare un om fără probe, iertaţi-mă, dar... asta înseamnă lovituri asupra statului de drept în România. Când vezi că se întâmplă lucrurile astea, ce să mai pui în rezervorul de încredere? Când ştii că sunt dosare pe care le au magistraţii, te duci cu gândul că nu toate deciziile se iau pe libera conştiinţă. Au fost multe informaţii care au ajuns la mine înainte de termen, dar nu le-am dat importanţă", a declarat Dragnea, la un post de știri.

