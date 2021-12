Dosarul declanșat după acuzațiile terifiante de la ATI COVID Sibiu: Nu a fost exclusă posibilitatea ca decesele să fi survenit după neglijenţe medicale. Procurorii fac cercetări în 13 cazuri pentru ucidere din culpă

Personalul medical din secţia de Terapie intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă nu a omorât cu intenţie pacienţii cu COVID-19, însă există posibilitatea ca 13 bolnavi să fi decedat din cauza unor neglijenţe medicale, motiv pentru care procurorii au decis să facă noi cercetări în cazul fiecărui deces, în noi dosare, "sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă", a anunţat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veştemean.

Vă reamintim că, în luna martie, un fost angajat al Spitalului Județean Sibiu a afirmat că pacienții din secția ATI COVID ar fi sedați excesiv sau legați de paturi, iar mulți bolnavi ar fi murit din cauza neglijenței cadrelor medicale. Răspunsul formulat atunci de unitatea medicală: Nu a sesizat nereguli cât a lucrat în spital.

Ulterior, DSP Sibiu a transmis că cei doi inspectori care verifică zilnic, începând din noiembrie 2020, cele trei secţii ATI cu pacienţi COVID din judeţ nu au găsit nicio neregulă.

"Astfel, din materialul probator administrat în cauză nu a rezultat că pacienţii internaţi pe secţia ATI COVID a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu au decedat ca urmare a unor acţiuni săvârşite cu intenţie directă sau indirectă de personalul medical al acestei instituţii. Întrucât, din materialul probator administrat până în prezent, nu a fost exclusă posibilitatea ca aceste decese să fi survenit ca urmare a unor neglijenţe medicale, prin ordonanţa din data de 02.12.2021, procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei sesizate din infracţiunea de omor calificat, prev. şi ped. de art. 189 al. 1 lit. f din C.p. în infracţiunile de ucidere din culpă, prev. şi ped. de art. 192 al. 2 din C.p.. De asemenea, prin aceeaşi ordonanţă, s-a dispus disjungerea şi formarea unui număr de 13 dosare, câte unul pentru fiecare pacient decedat pentru care în cauză s-a formulat plângere penală. În dosarele noi formate se vor efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, conform competenţei", se arată într-un comunicat citat de Agerpres.



În 7 martie 2021 a fost publicat într-un ziar local un articol intitulat "Şi eu am omorât oameni! Dezvăluiri şocante din Secţia ATI COVID a Spitalului Judeţean". A doua zi, articolul de presă a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, întocmindu-se proces-verbal de sesizare din oficiu, prin care s-a reţinut, în esenţă, că personalul medical din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu - secţia ATI dedicată bolnavilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, cu intenţie nu administrează tratamentele corespunzătoare afecţiunilor pe care persoanele internate pe secţia respectivă le au, ci le administrează doar anestezice şi sedative, aspect care duce la moartea majorităţii pacienţilor astfel trataţi.



"Ca urmare a acestui act de sesizare, prin ordonanţa din data de 08.03.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, prev. şi ped. de art. 189 al. 1 lit. f din C.p", se mai arată în comunicat.

