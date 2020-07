Dorin Cioabă, internat în spital cu noul coronavirus, îi îndeamnă pe romi să aibă încredere în medici

Dorin Cioabă / FOTO: Dorin Cioabă, Facebook

Întrebat de corespondentul Agerpres dacă testul pentru noul coronavirus pe care l-a făcut a fost pozitiv, Cioabă a confirmat.

"Sunt bine, dar la spital. Sunt eu cu Sighi (Sighişoara - n.r.) aici, acum. (...) Eu am fost în contact cu aceştia de la stabor. Eu am fost la o judecată şi de acolo m-am dus în maşină, cu trei membri ai staborului şi aceştia toţi trei au ajuns la spital. Acum îmi e teamă şi mie şi am zis să vin să îmi fac şi analize şi mi le repet. Eu am venit să îmi fac analize", a declarat Dorin Cioabă, joi seara, pentru Agerpres.

Cioabă îi îndeamnă pe toţi romii care au simptomele bolii să meargă la spital.

"Să meargă la spital în primul rând, că e foarte bine să vadă, are sau nu are, unde le dă medicamente de răceală şi le trece, că nu e altceva, ca să nu se agraveze, că dacă se agravează, pe urmă nu mai poate să îi salveze nimeni", a mai spus Dorin Cioabă.

La începutul pandemiei de COVID-19, două rude ale lui Dorin Cioabă, un unchi şi soţia acestuia, au decedat din cauza noului coronavirus.

