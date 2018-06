Donald Trump reconfirmă: întâlnire cu Kim Jong Un pe 12 iunie, în Singapore

"Ne vom întâlni pe 12 iunie în Singapore (...) Cred că va fi un întreg proces. Nu am spus niciodată că va fi o singură întâlnire. Cred că va fi un întreg proces. Dar relațiile se construiesc și cred că acesta este un lucru pozitiv", a declarat Donald Trump.

Trump says the North Korea summit is back on: "We'll be meeting on June 12th in Singapore." pic.twitter.com/fJBiXOVago