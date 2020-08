Donald Trump pregătește interzicerea aplicației TikTok în Statele Unite ale Americii: ”Am această autoritate”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri seară că va interzice aplicația TikTok în Statele Unite, relatează New York Post.

„În ceea ce priveşte TikTok, îi interzicem în Statele Unite. Am această autoritate”, a declarat Trump reporterilor, la bordul Air Force One, după cum scrie New York Post.

Preşedintele va semna decretul de interdicţie cât mai curând în cursul zilei de astăzi.

Anunțul președintelui Trump vine la scurt timp după ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă preluare a platformei chinezeşti de către gigantul Microsoft.

Donald Trump se opune ca Microsoft să preia TikTok.

Legea chineză poate obliga orice companie internă să predea datele pe care le-a colectat de la utilizatori.

Oficialii și-au exprimat îngrijorarea că guvernul chinez folosește aplicația pentru a se folosi de datele utilizatorilor și, potrivit Bloomberg, SUA a investigat riscurile potențiale de securitate.

TikTok a insistat însă că nu a furnizat niciodată datele utilizatorilor în China și că nu ar face acest lucru. Într-o declarație oficială, compania care deține aplicația, forarte populară în rândul adolescenților și tinerilor, a susține că ”aplicația protejează confidențialitatea utilizatorilor și le oferă acestora o experiență sigură”.

Potrivit TikTok, 100 de milioane de americani au folosit aplicația, mai ales în timpul pandemiei.

Aplicația a devenit incredibil de populară printre adolescenți și tineri pentru videoclipurile amuzante, de scurtă durată, postate de de sutele de milioane de utilizatori din întreaga lume.

