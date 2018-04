Donald Trump pe Twitter: “Pregăteşte-te, Rusia, rachetele vor veni!''

„Rusia a promis că va doborî una câte una toate rachetele trase către Siria. Pregăteşte-te, Rusia, pentru că ele vor veni, frumoase, noi şi inteligente. Nu ar fi trebuit să fii prietenă cu un animal care ucide cu gaze, care-şi omoară propriul popor iar asta îi face plăcere”, a scris Trump pe Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

După ce peste 40 de persoane au fost ucise sâmbătă într-un presupus atac chimic la Douma, ultimul bastion al insurgenţilor lângă capitala siriană Damasc, Donald Trump a condamnat luni atacul "atroce" comis asupra unor "civili nevinovaţi" şi a spus că va lua o decizie cu privire la paşii de urmat în următoarele 24-48 de ore.

La rândul său, ambasadorul Rusiei în Liban, Aleksandr Zazipin, a declarat, potrivit Interfax, că Rusia va doborî orice rachetă americană ce ar fi lansată către Siria, precum şi instalaţiile de pe care acestea vor fi lansate.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?