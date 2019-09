Greta Thunberg, devenit simbolul revoltei tinerilor pentru a forța guvernele să ia măsuri concrete pentru apărarea planetei a vorbit la ONU. Cuvintele sale au fost tranșante atunci când s-a adresat direct liderilor lumii.

„Mesajul meu este că suntem cu ochii pe voi. E greşit. Eu nu ar trebui să fiu aici. Ar trebui să fiu la şcoală peste ocean. Dar voi veniţi la noi tinerii pentru speranţă. Cum îndrăzniţi! Mi-aţi furat visele şi copilăria cu vorbele voastre goale, şi eu sunt o norocoasă. Sunt oameni care suferă, oameni care mor, întregi ecosisteme distruse. Suntem la începutul unei extincţii în masă şi voi nu ştiti să vorbiţi decât despre bani şi basme despre creştere economică. Cum îndrăzniţi!”

În sală și-a făcut apariția la un moment dat și Donald Trump care anunțase că nu va participa la reuniune. A stat câtvea minute și a plecat. Momentul suprins de camerele de luat vederi în care Greta Thunberg îl observă pe Trump a devenit viral. Ulterior președintele a postat pe Twitter un link cu un fragmentul de mai sus din discursul adolsecentei și un mesaj considerat de mulți drept sarcastic.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO