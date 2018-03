Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson

Noul director al CIA, în locul lui Mike Pompeo, va deveni Gina Haspel, prima femeie care va deține acestă funcție, potrivit ABC News.

Numirea, în decembrie 2016, la șefia diplomaţiei americane a lui Rex Tillerson de către Donald Trump a fost surprinzătoare. Rex Tillerson era preşedintele - director general al concernului petrolier Exxon-Mobil.

Tillerson este texan şi a fost susţinut de nume grele din Partidul Republican și are o relație bună cu preşedintele rus, Vladimir Putin.

Magnatul american a primit chiar "Ordinul Prieteniei" din partea Kremlinului, înaltă distincţie care răsplăteşte, în viziunea Moscovei, participarea sa la întărirea cooperării în sectorul energetic dintre cele două ţări.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!